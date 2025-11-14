エクボさんのシリーズ漫画「アル中を克服するまでの暗黒期」がインスタグラムでたくさんの「いいね」を集めて話題となっています。

アルコール中毒を脱しようと決意した女性。しかし職場が居酒屋なので、アルコールの誘惑に苦しんでいました。数日、飲まずに我慢する日を続けたのですが…という内容で、読者からは「面白いけどツラい」「家族がアル中なので分かります」などの声が上がっています。

飲まない日々の葛藤と、避けられない“アルコールの誘惑”

エクボさんは、インスタグラムとブログ「エクボのボ」でエッセー漫画などを発表しています。エクボさんに作品について話を聞きました。

※「アル中を克服するまでの暗黒期」は現在も連載中です。続きはエクボさんのインスタグラムのアカウントから読むことができます。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

エクボさん「ちゃんと描き始めたのは、2025年1月1日で、インスタグラム開設も同じ日です。新年に始めた方がやる気が出るかなと思いまして…」

Q.漫画を描くときに、気を付けていることはありますか。

エクボさん「事実だけを描くようにしています。なので、衝撃的な結末などは特にありません。その分、結末までは細かく描くようにしています。途中途中で、『衝撃的な結末はないよ』などと報告したりもしています（笑）」

Q.ご自身のつらいエピソードを漫画にしようと思った理由やきっかけを教えてください。

エクボさん「誰にも言えなかったからです。親や夫も出来事は知っているけど、私の本当の気持ちや、そのときのヤバすぎるメンタルを知らないし、私も言えなかったので…」

Q.今振り返ってみて、どうすればもっと早く克服できたと思いますか。

エクボさん「アル中だと認めて病院に行く！ 私の場合は、自分がアルコールに依存していることを薄々気付いてはいても認めたくなかったのが、最悪の始まりでした」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

エクボさん「共感と反感と相談が、同じくらいありました。意外と多かったのは、アルコール依存者を支えている側の人からのコメントです。『理解はできないけど、本人もつらいんですね』『支える側の方が大変です。でも依存者の気持ちが知れてよかった』などのコメントをいただきました」