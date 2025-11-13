１３日の東京株式市場は日経平均株価が前日比５０円安の５万１０１３円と反落して始まった。ＴＯＰＩＸは上昇している。



１２日の米株式市場ではＮＹダウが４日続伸し最高値を更新した。ナスダック総合株価指数は続落し、ハイテク株からバリュー株へのセクターローテーションの流れが続く格好となった。外為市場でドル円相場は１ドル＝１５４円台後半と円安基調を継続している。米議会上院で可決された法案については下院の採決で可決される見通し。期間として過去最長となった米政府機関の閉鎖が終結する見込みとなった。米国経済に悪影響を及ぼしうる不透明要因が解消に向かうとの見方が広がる一方で、東京市場ではハイテク関連株などが総じて軟調な滑り出しとなっており、日経平均は小安く始まった。



出所：MINKABU PRESS