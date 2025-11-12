ミツバが後場上げ幅を拡大、上期営業利益は減益も従来予想を上回って着地 ミツバが後場上げ幅を拡大、上期営業利益は減益も従来予想を上回って着地

ミツバ<7280.T>が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろに発表した９月中間期連結決算が、売上高１６７３億３５００万円（前年同期比２．０％減）、営業利益９９億３８００万円（同３．２％減）、純利益６５億２０００万円（同３．８％減）となり、減収減益だったものの、従来予想の営業利益８０億円を大きく上回って着地したことが好感されている。



米州における二輪向け売上高が好調に推移していることに加えて、想定以上の円安による為替影響も寄与した。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高３２００億円（前期比８．４％減）、営業利益１６０億円（同２３．６％減）、純利益８０億円（同３２．６％減）の従来見通しを据え置いている。



