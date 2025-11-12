＜ハッピーセット＞11月14日（金）からは「ムーミン」！3年ぶりの登場です
11月14日（金）からのハッピーセットは「ムーミン」と「アニア」です。
ハッピーセット®「ムーミン」は実用性の高いアイテムが全6種類！
小説出版80周年を迎え、世代を超えて愛されている「ムーミン」が、ハッピーセットに3年ぶりに登場します。今回は日常生活で実際に使って楽しめる、実用性の高いグッズ全6種類がラインナップ。歯ブラシホルダーやペンスタンド、メモホルダーなど、かわいいムーミンたちと一緒に「できた！」「片づけよう」といった生活習慣を身につけられる仕かけがつまっています。
【リトルミイ ロールシール入れ】
付属のロールシールをセットすると、ムーミンのキャラクターたちが描かれたシールが出てきます。シールを使い終わったら、手持ちのマスキングテープなども入れられます。
※サイズによって入らないテープもあります。
【ニョロニョロ ボートのヘアコーム】
ニョロニョロをボートに立たせたり、横に寝かせてコームを収納したりすることができます。ニョロニョロの下には数字が描かれており、数字当てゲームも楽しめますよ。
【ムーミントロール はぶらしホルダー】
切り株の中に歯ブラシを置くことができる歯ブラシホルダー。ムーミンが持つパネルは、裏と表で2種類の貝殻の絵柄が描かれています。歯磨きができたらパネルをひっくり返して「歯磨き終了！」の目印に。歯磨き習慣が楽しく身につきそうです。
※歯ブラシはつきません。
第2弾：11月21日（金）〜11月27日（木）
【ムーミンママ シルエット型押しスタンプ】
台座下の蓋に付属の紙をセットして押すと、ムーミンの絵柄が浮き出ます。付属の3枚の用紙には、3つの言語（日本語・英語・フィンランド語）で「ありがとう」が書かれています。誰かに「ありがとう」を伝える練習にどうぞ！
【ムーミンやしき ペンスタンド】
ムーミンやしきをモチーフにした鉛筆立てで、鉛筆やペンを差すことができます。屋根をくるくる回すと窓から見えるイラストが変化します。
※鉛筆やペンはつきません。
【スナフキン バックパックメモホルダー】
大切なメモや手紙を挟めるスタンドです。バックパックに小物を入れて持ち運ぶことができ、バックパックを開けるとメモスタンドに。付属のペーパーシートを広げるとムーミンの世界観を楽しむこともできますよ。
第3弾：11月28日（金）〜
第1弾と第2弾で登場した6種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。
※在庫状況によっては、過去に販売したおもちゃ等になることもあります。
スペシャルな週末プレゼントも！
11月15日（土）・16日（日）の2日間は、ハッピーセット「ムーミン」を1セット購入するごとに、「ムーミン シールブック」がもらえます。ムーミンやしきのダイニングやお部屋をモチーフにしたシールブックです。
もう一つのハッピーセット®「アニア」は今回も迫力満点のフィギュアのラインナップです。そちらもぜひチェックしてくださいね。
【ハッピーセット「ムーミン」】
■販売期間：2025年11月14日（金）〜約4週間（予定）
■種類：おもちゃ全6種
※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。
※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。
※画像はイメージです。
※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。
※食べきれない量の注文もご遠慮ください。
©Moomin Characters™
