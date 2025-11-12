【「 あだち充 イラスト集 Season's Album」1巻 新装版】 11月12日 発売 価格：6,600円 【「 あだち充 イラスト集 Season's Album」2巻】 11月12日 発売 価格：6,600円

「あだち充イラスト集 Season's Album」1巻 新装版

小学館は、「あだち充イラスト集 Season's Album」の1巻新装版と2巻を11月12日に発売する。価格はいずれも6,600円。

本書は画業55周年を迎えたあだち充氏のイラスト集。1巻は2002年に発売された同名イラスト集を新装版で復刊したものとなっており、デビューから「KATSU！」までの軌跡を収録している。

また2巻は23年ぶりの新作イラスト集で、「KATSU！」から現在までの連載作品を網羅。フルカラー256ページで、他媒体に寄稿したイラストや表紙を彩った雑誌コレクション、ロングインタビューや仕事場探訪などの企画ページも収録している。

