大泉洋×宮粼あおい、ドラマ『ちょっとだけエスパー』を語る。「“大泉さんの魅力が爆発する役だろうな”と思っていました」（宮粼）

大泉洋が主演を務めるドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）の第1話～第4話が、11月11日の第4話放送後にTVerにて一挙配信。これに合わせ、“夫婦”として一緒に暮らすことになった文太役の大泉洋と四季役の宮崎あおい（「崎」は、たつさきが正式表記）が、撮影秘話やTVerで繰り返し観てほしいおすすめのシーンについて語るインタビューが公開された。

■ドラマ『ちょっとだけエスパー』とは？

『ちょっとだけエスパー』は、ヒットメーカー、野木亜紀子による完全オリジナル脚本のジャパニーズヒーロードラマ。会社をクビになり、家族も失って、人生のどん底にいたサラリーマン・文太が “ちょっとだけエスパー”となって世界を救うSFラブロマンスだ。

「ノナマーレ」という会社の面接を受けたことをきっかけに“ちょっとだけエスパー”となった文太は、社長の兆（岡田将生）から世界を救うよう命じられる。さらには、自分のことを本当の夫だと思い込んでいる謎の女性・四季と“夫婦”として生活することになり…。

■番組情報

テレビ朝日系『ちょっとだけエスパー』

毎週火曜 21:00～21:54

※11/18（火）第5話放送

出演：大泉洋 宮崎あおい ディーン・フジオカ 宇野祥平／北村匠海／高畑淳子 岡田将生

脚本：野木亜紀子

監督：村尾嘉昭 山内大典

