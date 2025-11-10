札幌ラーメン どさん子監修♡ベビースタードデカイラーメン発売

人気ラーメン店『札幌ラーメン どさん子』とのコラボで、ベビースターから「ドデカイラーメン」2種が期間限定で登場します♡元祖味噌味バターコーントッピング風味と、金練味噌味チャーシュートッピング風味は、どちらも60g入りで店頭想定価格は税込152円前後。11月10日（月）より全国のスーパーマーケットなどで手軽に購入可能。いつでもどこでもラーメンの味わいを楽しめます♪

元祖味噌味バターコーン風味の魅力



ベビースタードデカイラーメン（札幌ラーメン どさん子監修 元祖味噌味バターコーントッピング風味）

赤味噌ベースのコク深いスープとモチモチ太麺を再現した「元祖味噌味バターコーントッピング風味」。まろやかなバターと甘いコーンが加わり、懐かしい札幌ラーメンの味わいを一口で堪能できます♡

カリッとクリスピーなベビースタードデカイラーメンは、スナック感覚でつまみやすく、食べ応えも抜群です。内容量60g、店頭想定価格は税込152円前後。

金練味噌味チャーシュー風味で深い味わい



ベビースタードデカイラーメン（札幌ラーメン どさん子監修 金練味噌味チャーシュートッピング風味）

北海道産生味噌と極太麺を使用した「金練味噌味チャーシュートッピング風味」は、生姜やニンニクの香辛料を効かせた濃厚な味噌の旨みに、炙りチャーシューの香ばしさが絶妙にマッチ♡

深みのある味わいで食べ応えも十分。こちらも60g入りで、店頭想定価格は税込152円前後。札幌ラーメン どさん子の伝統の味を手軽に楽しめる一品です。

手軽に楽しむ札幌ラーメン♡ベビースタードデカイラーメン



11月10日（月）より、全国のスーパーマーケットなどで販売開始の「ベビースタードデカイラーメン（札幌ラーメン どさん子監修）」2種は、元祖味噌味バターコーン風味と金練味噌味チャーシュートッピング風味。

どちらも60g入り、店頭想定価格は税込152円前後で、カリッとクリスピーな食感と本格味噌ラーメンの風味が楽しめます♡手軽にラーメン気分を味わえるこの機会をお見逃しなく♪