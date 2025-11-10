ア・リーグでセーブ王３度のガーディアンズ右腕エマニュエル・クラセ投手（２７）とルイス・オルティス投手（２６）が、違法賭博への関与容疑で米連邦検察に起訴された。複数の米メディアが９日（日本時間１０日）までに伝えた。両選手は７月以降、ＭＬＢの調査により有給休職扱いとなっていた。

起訴状によると、両投手は賭博関係者と共謀し、試合中の特定の投球を操作する「投球操作工作」を行い、見返りとして賄賂を受け取っていたとされる。４つの罪に問われており、全て有罪となれば最長６５年の禁錮刑が科される可能性がある。

不正グループ側は仕組まれた情報をもとに賭けを行い、少なくとも４５万ドル（約７０００万円）を不正に得たという。賄賂は一球あたり５０００ドル（約７５万円）の場合もあったという。起訴状では、クラセが意図的にボール球を投げようとした際、打者が振ってストライクになってしまった場面で、共謀者から「トイレットペーパーで首を吊る男の写真」が送られたとされる。クラセはこれに「悲しげな子犬の顔」の絵文字で返信していたという。

クラセは２０２３年から２０２５年にかけて関与していたとされ、オルティスはボストンで逮捕され１０日（同１１日）に連邦地裁に出廷予定。クラセは現時点で身柄を拘束されていない。