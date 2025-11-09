今回紹介するのは、Threadsに投稿された、おままごとに興味津々だった猫ちゃん。シルバニアファミリーのお人形を並べておままごとを楽しんでいた投稿主さんの娘さん。そのそばでは、飼っている猫ちゃんがじっと様子を見守っていたそうです。

でも本当は、お姉ちゃんと一緒に遊んでみたかったのかもしれません。投稿はThreadsにて、16万回以上表示。いいね数は1.2万件を超えました。

【写真：おままごとをする娘をそばで見守っていた猫→娘が眠ると…】

猫だって、おままごとがしたい！

今回、Threadsに投稿したのは「LADY__KNG_696」さん。登場したのは、猫のろくちゃん。

投稿主さんが、今回の出来事に気付いたのは夜になり、投稿主さんの娘さんが眠りについた後。誰もいないリビングに、ちょこんと座るろくちゃん。目の前には、娘さんのおままごとテーブルや小さなシルバニアファミリーのお人形たち。ゆっくりと前足を動かしたと思いきや、まるで娘さんの真似をするように遊び始めたそうです。

お人形をバラバラにしたり倒したりすることはなく、そっと触れて、眺めていたろくちゃん。いつもは娘さんのおままごとに置物・赤ちゃん役でただ座って参加することが多い、ろくちゃん。本当は娘さんみたいに、お人形たちを動かしたかったのかもしれません。

その様子を見ていたママさんも思わずデレデレ。「いつもお姉ちゃんのやってるの見てたからやりたかったんだね。ぐちゃぐちゃにしないで偉いね」と褒めてあげたそうです。

おままごとする猫ちゃんにSNS民もほっこり

夜中にこっそりおままごとをしようとしていた、ろくちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「ろくちゃんの後ろ姿かわいいです」「かわいすぎる…やばい。一生見ちゃう…」「シルバニアのねこを見てるのかな」「全ての猫好きの涙腺と可愛過ぎ悶絶ホルモンへの刺激がすごい」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの猫好きさんたちが、今回のろくちゃんの投稿を見て心癒されたようです。

Threadsアカウント「LADY__KNG_696」では、猫のろくちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。幸せそうな投稿は見ていて眼福です。

