Photo: Adobe Stock

写真拡大

【完全保存版】感じのいい人の「超絶プレゼン準備テクニック」ベスト3とは何か？
それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？
この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

質問への感じのいい返し方

　プレゼンの場面で、「しっかり準備をして臨んだのに、質問にうまく答えられなかった」。
　そんな経験はありませんか？

「もっと印象よく、的確に答えられていたら…」と、後悔する。
　多くのビジネスパーソンが一度は通る道です。

　今日は、感じのいい人がやっている、プレゼンでの質問の答え方3選をご紹介します。

　屬△蠅とう＋復唱」

　1つめは、「ありがとう＋復唱」。
　あなたのプレゼンを聞き終えた取引先から、
「効果について、もう少し詳しく教えていただけますか？」
　と質問されたとします。

「具体的にお伝えしますと…」と、いきなり答え始める人がいますが、これはおすすめしません。

　コツは、「ありがとう＋復唱」と、「受け止め」から始めることです。

「ご質問ありがとうございます。3ページでご紹介した効果ですね」

　などと伝えましょう。

　これには3つの効果があります。

質問者を大切にしている姿勢を示せる
質問を聞き逃した他の人たちへのフォローになる
自分が答えを整理する時間ができる

　つまり、「ありがとう＋復唱」は、会場全体とあなた自身に安心感をもたらすひと工夫なのです。

◆峅鹽最後に質問」

　2つめは、「回答最後に質問」。
　せっかく答えても、「はい、以上です」で終わると一方通行になりがちです。
　そこで、最後に質問を添えてみましょう。
　たとえば、

「いまのご説明で足りましたでしょうか？」
「他に気になる点はありますか？」

　これにより、「質問→回答」という一方通行から、双方向のやりとりを作り出すことができます。
　質問者の満足感も高まります。

「想定Q&Aと誠実な対応」

　3つめは、「想定Q&Aと誠実な対応」です。
　最後は、準備段階で想定Q&Aを用意しておくことです。

　プレゼンはあくまで「自分が伝えたい流れ」にそって進めます。
　一方、質問は「相手が気になった点」から生まれるので、角度も深さもバラバラです。

　多くの場合、そのきっかけになるのは資料にある言葉です。

　たとえば、「効果事例」とあれば、具体的な数値や他業界での実績を聞かれる。
「サポート体制」と書けば、導入後の細かい手順や期間を突っ込まれる。

　ところが多くの人は、そこまで予想せずに本番を迎えています。
　その結果、思いがけない切り口の質問にあたふたするのです。

　そこで頼りになるのが、同様のプレゼン経験を持つ周囲のサポートです。
「過去に聞かれた質問」を聞いたり、資料を見せて「ここは掘り下げられやすいよ」といったアドバイスをもらいましょう。
　そうした実例をもとに想定Q&Aを作っておけば、いざというときの心強い味方になります。

「想定外の質問」のときは？

　ただ、どんなに準備しても「想定外の質問は出る」と心得ておくことも必要です。
　そんな時は無理に取り繕うよりも、

「大切なご指摘ですね。正直に申し上げると、いま手元のデータにはありません。ですが後ほど共有させていただきます」

　と、質問内容のメモを取りながら誠実に返しましょう。

「質問への対応」で好感度を上げよう

　心理学の研究でも、「完璧さ」よりも「誠実さ」が信頼を得やすいことが知られています。

「プラットフォール効果」と呼ばれ、優秀な人が小さな失敗をしたほうが、むしろ好感度が上がるとされています。

　質問対応を「知識を答える場」だけにするのは、もったいないです。

1. ありがとう＋復唱
2. 回答最後に質問
3. 想定Q&Aと誠実な対応

　この3つを意識するだけで、あなたのプレゼンは「感じがよくて的確」と言われるものに変わります。

（本記事は、『気づかいの壁』の著者・川原礼子氏が書き下ろしたものです。）

川原礼子（かわはら・れいこ）
株式会社シーストーリーズ 代表取締役
元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー
高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。
2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ（C-Stories）を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。著書に4万部を突破した『気づかいの壁』（ダイヤモンド社）がある。