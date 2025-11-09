【完全保存版】感じのいい人の「超絶プレゼン準備テクニック」ベスト3とは何か？

それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？

この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

質問への感じのいい返し方

プレゼンの場面で、「しっかり準備をして臨んだのに、質問にうまく答えられなかった」。

そんな経験はありませんか？

「もっと印象よく、的確に答えられていたら…」と、後悔する。

多くのビジネスパーソンが一度は通る道です。

今日は、感じのいい人がやっている、プレゼンでの質問の答え方3選をご紹介します。

屬△蠅とう＋復唱」

1つめは、「ありがとう＋復唱」。

あなたのプレゼンを聞き終えた取引先から、

「効果について、もう少し詳しく教えていただけますか？」

と質問されたとします。

「具体的にお伝えしますと…」と、いきなり答え始める人がいますが、これはおすすめしません。

コツは、「ありがとう＋復唱」と、「受け止め」から始めることです。

「ご質問ありがとうございます。3ページでご紹介した効果ですね」

などと伝えましょう。

これには3つの効果があります。

質問者を大切にしている姿勢を示せる

質問を聞き逃した他の人たちへのフォローになる

自分が答えを整理する時間ができる

つまり、「ありがとう＋復唱」は、会場全体とあなた自身に安心感をもたらすひと工夫なのです。

◆峅鹽最後に質問」

2つめは、「回答最後に質問」。

せっかく答えても、「はい、以上です」で終わると一方通行になりがちです。

そこで、最後に質問を添えてみましょう。

たとえば、

「いまのご説明で足りましたでしょうか？」

「他に気になる点はありますか？」

これにより、「質問→回答」という一方通行から、双方向のやりとりを作り出すことができます。

質問者の満足感も高まります。

「想定Q&Aと誠実な対応」

3つめは、「想定Q&Aと誠実な対応」です。

最後は、準備段階で想定Q&Aを用意しておくことです。

プレゼンはあくまで「自分が伝えたい流れ」にそって進めます。

一方、質問は「相手が気になった点」から生まれるので、角度も深さもバラバラです。

多くの場合、そのきっかけになるのは資料にある言葉です。

たとえば、「効果事例」とあれば、具体的な数値や他業界での実績を聞かれる。

「サポート体制」と書けば、導入後の細かい手順や期間を突っ込まれる。

ところが多くの人は、そこまで予想せずに本番を迎えています。

その結果、思いがけない切り口の質問にあたふたするのです。

そこで頼りになるのが、同様のプレゼン経験を持つ周囲のサポートです。

「過去に聞かれた質問」を聞いたり、資料を見せて「ここは掘り下げられやすいよ」といったアドバイスをもらいましょう。

そうした実例をもとに想定Q&Aを作っておけば、いざというときの心強い味方になります。

「想定外の質問」のときは？

ただ、どんなに準備しても「想定外の質問は出る」と心得ておくことも必要です。

そんな時は無理に取り繕うよりも、

「大切なご指摘ですね。正直に申し上げると、いま手元のデータにはありません。ですが後ほど共有させていただきます」

と、質問内容のメモを取りながら誠実に返しましょう。

「質問への対応」で好感度を上げよう

心理学の研究でも、「完璧さ」よりも「誠実さ」が信頼を得やすいことが知られています。

「プラットフォール効果」と呼ばれ、優秀な人が小さな失敗をしたほうが、むしろ好感度が上がるとされています。

質問対応を「知識を答える場」だけにするのは、もったいないです。

1. ありがとう＋復唱

2. 回答最後に質問

3. 想定Q&Aと誠実な対応

この3つを意識するだけで、あなたのプレゼンは「感じがよくて的確」と言われるものに変わります。

（本記事は、『気づかいの壁』の著者・川原礼子氏が書き下ろしたものです。）