NetflixオリジナルのSFアドベンチャーシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』。世界的な人気を誇る本作は、11月27日（木）に配信がスタートするシーズン5でついに完結を迎える。ホラーやSFの要素を巧みに織り交ぜながら、青春ドラマとしても高い評価を得ている本作だが、米ScreenRantは“青春ドラマ”という観点で『ストレンジャー・シングス』に並ぶ、あるいはそれを上回る作品を紹介している。

『ストレンジャー・シングス』好きにおすすめの青春ドラマ

『Skins - スキンズ』

『ストレンジャー・シングス』の愛すべきキャラクターたちは物語を通じて大きく成長するが、成長物語をテーマとするならば、それが見事に作り込まれた英国のティーンドラマ『スキンズ』に勝るものは少ない。クリス（ジョー・デンプシー）が家族に見捨てられることから、キャシー・（ハンナ・マリー）が拒食症に苦しむことまで、様々な形で苦闘する高校生たちのグループを描いている。

『スキンズ』はメンタルヘルス、セクシュアリティ、階級格差、アルコール依存症など多様な重要テーマを扱い、どのストーリーも陳腐さを感じさせず生々しくリアルに描かれている。『ストレンジャー・シングス』ではウィル（ノア・シュナップ）のセクシュアリティがシーズン後半で描かれるが、『スキンズ』ほど繊細に扱われておらず、その分インパクトには欠けている。

『Friday Night Lights（原題）』

フットボール一色のテキサスの小さな町を舞台に、若き恋の遍在性と自己確立というテーマを巧みに描いた本作。不可能な夢と現実的な夢のバランス、そして自分自身に誠実でありながらいかに成熟し成長するかという問いにも迫っている。

『ストレンジャー・シングス』のイレブンや他の若いキャラクターたちは、〈裏側の世界〉の謎などを追っているため、将来に関しての計画などはしていない。生死をかけた危機に直面している以上、それは言うまでもないことだが。しかしその一方で、このように他の作品の方が、将来を見据えた成長物語としてのストーリーがより強く描かれているものもある。

『ビバリーヒルズ高校／青春白書』

ティーン向けドラマ『ビバリーヒルズ高校／青春白書』は、新天地への引っ越し、家族の放棄、薬物乱用、親密さ、恋愛、友情、死、妊娠、健康問題など、他の作品よりも多くのテーマを扱っている。

『ストレンジャー・シングス』は卓越したSF要素と圧倒的なアクションシーンがメインなので、成長の苦悩や若者の居場所探しに触れるものの、深いテーマを掘り下げてはいない。一方『ビバヒル』は常に影響力あるヤングアダルトシリーズとして評価され、その後の数多くの作品に影響を与えた。

『All American（原題）』

ロサンゼルス南部の貧しい地区で育ったスペンサー（ダニエル・エズラ）は、高校のアメリカン・フットボールの花形選手。その実力を買われ、ビバリーヒルズにある高校への編入が決まる。成長物語のテーマであるキャリアの追求、落胆といった感情を見事に描いた本作。この作品の魅力は、恋愛関係や友情、家族を描いたドラマチックなエピソードと、登場人物たちのアスリートとしてのキャリアに緊張が走る瞬間が見事に融合している点にある。

『ストレンジャー・シングス』の若者たちも同様に困難な時期を経験するが、その問題が超自然的なものであるため、完全に共感できるというよりはユニークな印象になるだろう。『All American』のストーリーラインは、視聴者にとってより現実味を帯びている。

『私の“初めて”日記』

『ストレンジャー・シングス』シーズン4は、10代の若者が初めて悲嘆を経験する過程を感動的に描いた作品であり、マックス（セイディー・シンク）が兄ビリー（デイカー・モンゴメリー）の死後、とても苦しむ姿が描かれている。これは間違いなく素晴らしいストーリー展開だ。しかし、この喪失感がSFと言うレンズを通して描かれ、ヴェクナ（ジェイミー・キャンベル・バウアー）が彼女の痛みを悪用してマックスを〈裏側の世界〉に閉じ込めるため、あまり現実的とは言えない。

Netflixの『私の“初めて”日記』は、デヴィ（マイトレイ・ラマクリシュナン）が父親の悲劇的な死と向き合う姿を描く点でより優れている。この作品はドラマティックな感情、初恋、自分をカッコよく見せようとする努力といった、成長期の普遍的なテーマも扱っている。

『ストレンジャー・シングス 未知の世界』シーズン1〜4はNetflixにて独占配信中。

・Vol.1（第1話〜第4話）：2025年11月27日（木）より世界独占配信

・Vol.2（第5話〜第7話）：2025年12月26日（金）より世界独占配信

・フィナーレ（第8話）：2026年1月1日（木）より世界独占配信

