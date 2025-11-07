《片山さつき大臣のつけまつ毛が気になって仕方なく、話が入ってこない 片っぽ取れそう》

自民党総裁選で高市早苗首相を支援し、女性初の財務相に就任。10月22日に臨んだ就任会見では、片方の「つけまつ毛」が取れかかっていたことから、SNSで冒頭のような指摘が多数、寄せられてしまった片山さつき氏。

会見後、SNS上では会見内容よりも、つけまつ毛についての話題が沸騰する展開となってしまったが、そんな片山財務相のものまねを披露したタレントに、一部から非難の声が集中している。

「片山氏のものまねを披露したのは、女優でタレントの、なかじままりさんです。6日までにInstagramを更新したなかやまさんは《つけまつげがとれかかってる片山さつき財務大臣ばい》の一文とともに、ピンクのスーツを着込み、つけまつ毛が取れかかっている片山財務相をまねた1枚の写真をアップしました。

さらに別の投稿では、同じ格好のまま『あの〜、つけまつ毛が取れかかっているというご指摘をいただきましたが、まつエクをしないのはプライマリーバランスの問題で、財務上、GDPの推移がどのようになるかによって、検討したいと思っております』と、財務相らしいコメントを語るショート動画も公開しました」（芸能記者）

いかにもものまねタレントらしい視点で片山財務相をいじったなかじまに対して、コメント欄には「最高」「大爆笑」など、絶賛する声もある一方で、

《少しは敬意を表したら?こんな表現は笑えません》

《面白くない 日本のために命を掛けて戦っている方なのに、もう少し敬意を持ってください 不愉快です》

と、否定的なコメントも寄せられている。X上でも《完全に侮辱してんよね》など“やりすぎ”批判が多く見られた。要因を芸能ジャーナリストが語る。

「中島みゆきさんを筆頭に、中村玉緒さん、故・野際陽子さんなどの芸能人から、田中眞紀子氏、小池百合子東京都知事、直近では高市早苗首相といった政治家まで、抱負なレパートリーを持つなかじまさんにとっては、今回のものまねも“通常運転”でしょう。とはいえ、容姿をいじるネタには否定的な人が徐々に増えてきました。

加えて、高市内閣が誕生してからというもの、リベラル派からは連日のように露骨な“高市下げ”の言動が聞こえてきます。なかじまさんにそんな気はなかったとしても、このタイミングで閣僚のひとりである片山財務相を茶化したなかじまさんに、嫌悪感を持つ層もいるようです」

政治家は、いじられているうちが華だという気もするが……。