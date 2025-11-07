あのが、11月6日放送の『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）内の「グルメチキンレース ゴチになります！（ゴチバトル）」でピタリ賞の100万円を獲得。自身のInstagramで、オフショットとともに賞金ゲットを報告した。

東京ディズニーリゾートを舞台に行われた今回のゴチバトルに、VIPチャレンジャーとしてあのが初参戦。設定金額2万5千円に対して最高金額となる「金目鯛の海藻蒸しと赤座海老のラヴィオリ」を含む合計4品を注文し、見事ピタリ賞に。「ディズニーを楽しんだ上で、美味しいものまで食べて100万円までいただけて、本当に夢のような1日でした」と、あのは番組ラストにコメントした。

Instagramでは、「偏食難易度MAXな中、海老とデザート攻めでなんとピタリ賞獲りました」「天才！100万円獲得ゴチになります」と綴り、収録後の記念写真やミッキーとのツーショットなどを投稿。

これにプライベートでも仲が良く、ゴチバトルのレギュラーメンバーでもあった本田翼が「おめでとう」とコメントし、あのは「いえーい」と返信している。ほかにも早瀬ノエル（FRUITS ZIPPER）や指原莉乃、100万円獲得に居合わせた共演者のせいや（霜降り明星）などが「いいね！」をしており、あのは自身のYouTubeチャンネルでも「【祝】１００万円手に入れた」のタイトルで、ゴチ収録後に撮影したコメント動画をアップした。

（文＝リアルサウンド編集部）