【シナモロール】ふわふわ泡「SENKA」限定デザインは並べて楽しいスペシャル絵柄♪WEB動画も公開
スキンケアブランド「SENKA」の「SENKA パーフェクトホイップ」にサンリオの人気キャラクター「シナモロール」デザインの限定パッケージが登場！ 可愛すぎるシナモロールのイラストに、毎日の洗顔がHAPPY TIMEになっちゃいます♪
☆可愛らしいシナモンが描かれた限定パッケージなどをチェック！（写真7点）＞＞＞
3年連続クリーム洗顔No.1（※1）のスキンケアブランド「SENKA」とサンリオの大人気キャラクター「シナモロール」がコラボレーション！
シナモロールが登場する「SENKA パーフェクトホイップ限定スペシャルデザイン」が、2025年11月6日（木）より順次、全国で展開される。
「素肌も、心も、明るく晴れやかに」をテーマに、この秋冬の洗顔タイムを楽しく盛り上げてくれるのは、サンリオの大人気キャラクター「シナモロール」。
5種類のスペシャルデザインパッケージがご用意されており、全種類を並べると洗顔のステップが完成するという、ちょっとした仕掛けも♪
SENKA定番の青色「センカ パーフェクトホイップ」から始まるステップは、頭にふわふわの泡をぽこっとのせたシナモロールがまるで「洗顔始めるよ！」と語りかけているよう。
白色「センカ パーフェクトホイップ ホワイトクレイ」には爽快な泡の感触を楽しむ様子、ピンク色「センカ パーフェクトホイップ コラーゲンin」には、ふわふわ泡につつまれ思わずうっとりとした表情、薄緑色「洗顔専科 パーフェクトホイップ アクネケア」には、洗い流してすっきりつや肌になった、それぞれのシナモロールが描かれている。
そしてプレミアムシリーズの「センカ プレミアムパーフェクトホイップ クリア」には、両頬にふわふわ泡をつけて笑顔を向けるシナモロールの姿も。
見る人を笑顔にするシナモロールと、日々の洗顔で、前向きな肌とココロを育むSENKA。その二つが重なることで、毎日の洗顔タイムに笑顔があふれだし、気持ちまで明るく晴れやかになる、使う方それぞれにとってのHAPPYな体験をお届けしてくれる。
また、発売にあわせて、思わずシナモロールと一緒に口ずさみながら、ふわふわの泡を楽しみたくなるようなオリジナル動画も公開。
心弾む「シナモロール」とSENKA パーフェクトホイップとのコラボレーションで、毎日の洗顔タイムをぜひお楽しみください♪
※1：インテージSRI+ 2021年11月〜2024年10月 セルフクリーム洗顔市場（ダブルウォッシュ除く）個数シェア 主要シリーズランキング
☆可愛らしいシナモンが描かれた限定パッケージなどをチェック！（写真7点）＞＞＞
