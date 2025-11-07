¤Ê¤¼¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÏÁêÀîÎ¼Æó¤ò¿·´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¤Î¤«¡© ¼óÇ¾¿Ø¤¬¡Ö·Ñ¾µÏ©Àþ¡×¤Ë¹þ¤á¤¿¿·ÂÎÀ©²¼¤Ç¤Î¡ÈÁÀ¤¤¡É¡ÚDeNA¡Û
Âº·É¤¹¤ë»°±º´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ë¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤òÎ¨¤¤¤ëÁêÀî´ÆÆÄ(C)Çë¸¶¹§¹°
»°±ºÌîµå¤Î·Ñ¾µ¤È¤¤¤¦Êª¸ì
¡¡º£½©¤ËDeNA»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é4ÂåÌÜ¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÁêÀîÎ¼Æó¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë²£ÉÍ¤òÎ¥¤ì¡¢µð¿Í¤È¥ä¥¯¥ë¥È¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿ÃË¤ÈµåÃÄ¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¡Ö·»µ®Ê¬¡×¤ÈÊé¤¦»°±ºÂçÊå¤Î²¼¤Øµ¢´Ô¤·¤¿¤³¤È¤«¤éºÆ³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ï¥Þ¤ÎÂçË¤¤¬Éü³è¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆÃÂçÃÆ¡ª¡¡Åû¹á²ÅÃÒ¤ÎÂÇ·â¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡Á°Ç¤´ÆÆÄ¤Î»°±ºÂçÊå¤Ï¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¡È²£ÉÍ¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡É¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤â¡¢Ä¹¤¯µåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤ä¸½¾ì¤Ç¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢25Ç¯¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¿ÊÆ£Ã£ºÈ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È²£ÉÍ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÂ³¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»°±ºÂçÊå¤È¤¤¤¦Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ëºå¿À¤«¤é¤Î¹¥¾ò·ï¤ÎFA¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤ê¡¢²£ÉÍ°ì¶Ú¤ò´Ó¤¤¤¿·èÃÇ¤ò²þ¤á¤ÆÉ¾¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬ÎÉ¤¤»þ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î¸å¤âÄãÌÂ¤·¤¿»þ´ü¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡£¤É¤³¤Î»þÂå¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈà¡Ê»°±º¡Ë¤¬Ä¹Ç¯²£ÉÍ¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡Ã¯¤â¤¬¡È¥Ï¥Þ¤ÎÈÖÄ¹¡É¤ÈÊé¤¦ÃË¤Î»ý¤Äµá¿´ÎÏ¡£¤½¤³¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÁêÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÎÀ¤Î»þ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·»µ®Ê¬¡×¤È¤¹¤ë»°±º¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£4Ç¯Á°¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ËÉüµ¢¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥³¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¹¬¤»¡×¤È»°±º¡È´ÆÆÄ¡É¤È¶¦Æ®¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤òÃË¤Ë¤¹¤ë¤¿¤áÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Î°ì¿´¤Ç»°±º¤ò»Ù¤¨¤¿ÁêÀî¤Ï¡¢Æþ³Õ½éÇ¯ÅÙ¤«¤éºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥°2°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë¾º³Ê¡£»Ø´ø´±¤ÎËµ¤é¤ÇºîÀï¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëíåÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢24Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï3°Ì¤«¤é¤Î²¼Ñî¾å¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¡ÖA¥¯¥é¥¹¾ïÏ¢¥Á¡¼¥à¡×¤È²½¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤ÎÌ¿Âê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·Ç¤²¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡£¤½¤ÎÌÜÉ¸¤ËÆÏ¤«¤º¡¢2°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¤¬¤é¡¢ºå¿À¤ËÆÈÁö¤òµö¤·¤¿ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¡¢»°±º´ÆÆÄ¤Ï¼Ç¤¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£¤½¤Î½ÅÀÕ¤òÃ´¤¦¤Î¤ÏÄïÊ¬¤ÎÁêÀîÎ¼¤Ë·èÄê¤·¡¢Êª¸ì¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡ÁêÀî´ÆÆÄÃÂÀ¸¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÔÀ®¤Î¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ëÌÚÂ¼ÍÎÂÀ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö·Ñ¾µÏ©Àþ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÅöÁ³¡¢¤ª´ê¤¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥É¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊÑ³×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»°±º´ÆÆÄ¤Îºî¤ê¾å¤²¤¿¡È´ðÁÃ¡É¤ò°ú¤·Ñ¤°°Õ¸þ¤ò½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÁêÀî¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»°±º´ÆÆÄ¤È¸½Ìò»þÂå¤«¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤â°ì½ï¤ËÂåÉ½¤Ç¤·¤¿¡×¤È´Ø·¸À¤â¿¼¤¤¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öº£¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ÏÈó¾ï¤Ë¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò´Õ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆâÉô¾º³Ê¤¬µåÃÄ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë±è¤Ã¤¿ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤È¸ÀÍÕ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
Áá¤¯¤â¸½¾ì¤ËÎ©¤Á¡¢½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼ã¼ê¤¿¤Á¤Î»ØÆ³¤Ë´À¤òÎ®¤¹ÁêÀî´ÆÆÄ(C)Çë¸¶¹§¹°
Êá¼ê¿Ø¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿»ØÆ³ÎÏ
¡¡¿·´ÆÆÄ¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤º¤Ð¤ê»°±ºÌîµå¤Î·Ñ¾µ¡£
¡ÖÁêÀî´ÆÆÄ¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢»°±º´ÆÆÄ¤ÎÏ©Àþ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤Î¿§¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢º£¤Î80ÈÖ¤Ë1¤Ä¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â²Ã¤¨¤Æ¡¢81ÈÖ¤ò·Ñ¾µ¤·¤ÆÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÁêÀî¤âÂ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÄ¹¤ÎÁÛ¤¤¤òÇØ¤Ë¡¢Àï¤¤¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡½¡½¡£¤½¤ÎÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢º£½©¤ËµåÃÄ¤òµî¤Ã¤¿¿Í»ö¤Î¥È¥Ã¥×¡¦Çë¸¶Î¶Âç¥Á¡¼¥àÅý³çËÜÉôÄ¹¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡Ö´ÆÆÄ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¡×¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëDeNA¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇÅ¬¤ÊÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤ÎÁêÀî¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¤Ï¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤«¤éºîÀï¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤ÈÌ¾¾Î¤³¤½ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÊá¼ê¿Ø¤ò»ØÆ³¤¹¤ë»Ñ¤ÏÆü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤½éÇ¯ÅÙ¤ÎÊá¼ê¿Ø¤ÏÎæ°æÇî´õ¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬FA¤ÇÈ´¤±¡¢¼ç¤Ë°ËÆ£¸÷¤È¸ÍÃì¶³¹§¤È¼ã¼ê¤Î»³ËÜÍ´Âç¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÅö»þ¤Ë¡ÖÁª¼ê¤ÏÎÉ¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇÌäÂê¤¬¤¢¤ì¤ÐËÍ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁêÀî¤Ï¡¢»³ËÜ¤ò»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÍýÁÛ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢24Ç¯¤Î½ªÈ×¤Ë»³ËÜ¤¬¹üÀÞ¤ÇÎ¥Ã¦¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤â¡¢°ËÆ£¤È¸ÍÃì¤ÎÎ¾¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬´ÓÏ½¤ÎÆ¯¤¤Ç·ê¤ò¥«¥Ð¡¼¡£¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¾¾Èø¼®²¸¤â¥á¥¥á¥Æ¬³Ñ¤òÉ½¤¹¤Ê¤É¡¢¤³¤ÈÊá¼ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ïµå³¦¶þ»Ø¤Î¿ØÍÆ¤Ë¤Þ¤ÇÀ°¤¨¤¿¡£¤½¤Î»ØÆ³ÎÏ¤â¡¢º£²ó¤Î»Ø´ø´±¤Ë¿äµó¤µ¤ì¤¿½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëÁêÀî¤Î»Ñ¤Ï¥³¡¼¥Á»þÂå¤ÈÉÔÊÑ¤À¡£
¡ÖµÕ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¤¤Ä¤â¤ÇÄÌ¤ê¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¼«Á³ÂÎ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë»Ø´ø´±¤¬·Ç¤²¤ë½©¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¡¢Áª¼ê¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍý²ò¤·¤Æ½©µ¨¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤³¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡£¤³¤³¤Ç¤â¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Î»°±ºÌîµå¤ÎÆ§½±¤ò»×¤ï¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁêÀîÂÎÀ©¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï2¤Ä¤À¡£·»µ®Ê¬¤Î²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÃ£À®¡£¤½¤·¤ÆDeNA¤Î»×¤¤ÉÁ¤¯À¤³¦°ì¤ÎÌîµå¥Á¡¼¥à¤ò¶ñ¸½²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£·è¤·¤ÆÃ£À®¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¿·»Ø´ø´±¤¬Æâ¤ËÈë¤á¤ëº²¤ò²ò¤Êü¤Á¡¢¾¡Íø¤Î½÷¿À¤ò¿¶¤ê¸þ¤«¤»¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[¼èºà¡¦Ê¸¡¿Çë¸¶¹§¹°]