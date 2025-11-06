フィギュアスケートのGPシリーズ第4戦NHK杯の公式練習が6日、試合会場の大阪・東和薬品ラクタブドームで行われた。

女子で過去3度の優勝を誇る坂本花織（シスメックス）は、曲かけでフリー「愛の讃歌」を調整。ステップの前で転倒すると、後半のジャンプでもミスが続いた。

「今は一個ミスすると崩れる傾向にあるので、今回のNHK杯は本当にミスが許されない。シンプルにストレスで、一個ミスしちゃうとパッと集中力が切れちゃう」

そのストレスの原因を問われると「ここ最近の話」と明かした。

「フランス杯が終わったあたりから連戦の疲れもあったし、なんか回復が遅くなったなというのもあって。気持ち的にはできるのに、身体がついてこないというところで…。ちょっとしたストレス、自分の思い描いているいかないのが積み重なって、なんか“どよん”みたいな」

そう語りつつも、悲壮感はない。「普通にめっちゃ集中していればノーミスもできる」といい、明日からの本番に向けて入念に備えた。今季限りでの引退を既に表明しており、過去に4度出場したNHK杯は今回が最後になる。

「（例年）NHK杯からいつもギアが上がり出すので、それはちょっと今年も期待したい。今年はフランス杯からだいぶ上がっているので、さらに上がればいいなと思っています。（目標は）このNHK杯で（GP）ファイナルが決まるので、ファイナル（出場）を決められる順位で終わりたい」

明日にSP、8日にフリーを迎える。