YouTuberの霞さんが、動画「【昭和団地】空き家だらけだったのに入居率が93%越えと噂の団地はなぜV字回復を遂げたのか【茶山台団地】」で、大阪府堺市南区にある茶山台団地の驚異的な復活劇について現地レポートを行った。かつては高度経済成長期の象徴とされた茶山台団地。しかし時が流れる中で人口減、空き家の増加、買い物難民の発生といった課題に直面し「団地の衰退は避けられない、そう思われていました」と霞さんも振り返る。事実、2015年度末には空き家率が約17%に達していた。



その状況を一変させたのが、大阪府住宅供給公社の大胆な方針転換だ。公社は「住民を支援の対象ではなく、自らが主役となって再生に挑む競争型の街づくり」へと舵を切り、月1回の『大人会議』など住民自らが解決策を形にできる仕組みを導入。霞さんは「この競争型の街づくりは、全国でも先駆的とされる取り組み」と語る。その先駆けとなったのが2015年オープンの茶山台図書館や、住民のDIYで生まれた食堂「山脇キッチン」、無料工房や現状回復義務免除の“全10戸DIY化”などだ。空き家のリノベや世代を超えたイベントも目白押しで、2020年に始まった「16棟マルシェ」は来場者300人超となる盛況ぶりを見せている。



こうした取り組みの積み重ねで「空き家率は2015年の約17%からおよそ7%へ、入居率は93%を超え、見事なV字回復を遂げました」と霞さん。さらに「新規入居者の6割が20代から40代の若年層で、子育て世代の流入が顕著」と、かつて高齢化が課題だった団地に、今や世代を超えた人のつながりが広がっていると強調する。現地の様子を歩いて実感した霞さんは、「建物自体の設備の古さは目立つものの、そこに暮らす人々の工夫と温もりがこの場所を前へ進めています」と団地の魅力を評価した。



動画の締めくくりでは、「人と人とのつながりが温かく、思わず住んでみたくなる団地でした」と実感を込めて語った霞さん。「見上げた建物の古さの中にも、確かに新しい時間が流れていて、半世紀を超えた建物に、今を生きる人々の営みが重なります」と、ニュータウンの未来への希望をにじませている。