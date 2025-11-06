ワールドシリーズMVPの大活躍

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は、ワールドシリーズ（WS）で3勝を挙げ、MVPに輝いた。同僚左腕はWSで見せた山本の献身性について称賛している。

山本はWS第2戦で9回1失点の完投勝利。登板はなかったが、18回までもつれた第3戦では志願のブルペン待機した。第6戦でも6回1失点で勝利投手になると、第7戦は大ピンチの9回から連投。延長11回まで投げ抜いて胴上げ投手になった。シリーズ3勝で堂々のMVP。17回2/3を投げ、防御率は1.02だった。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マケイン記者と「ドジャースネーション」のインスタグラムは4日（日本時間5日）、共同投稿で救援左腕であるアンソニー・バンダ投手のインタビュー動画を投稿。「アンソニー・バンダはヨシノブ・ヤマモトを称賛している。このチームはお互いを本当に愛し、支え合っている」と記している。

動画の中で、志願のブルペン待機をはじめ、山本がワールドシリーズで残した功績について投手としてどう思うかについて問われたバンダは、「正直言って……。彼は今までで一番好きな人、大好きな投手だよ」と親しみをこめて語っている。

続けて「彼が成し遂げたこと……どうやってやったのか本当に分からない。僕にはわからない。きっと痛みを感じていたし、体の張りもあったと思う。それを気にせずに自分の将来やスターとしての地位を全て脇に置き、目の前のことだけに集中してチームを背負い、登板して、やり遂げた」とその功績を絶賛している。

「もう言うことはない。信じられない奴だ」と改めて山本を称賛したバンダ。「LAでは一生お酒代を払わなくていいよ。ハハハ。間違いなくね！」とジョークを飛ばしていた。



（THE ANSWER編集部）