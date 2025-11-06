3種の炎が織りなす、比内地鶏の新境地！ ハレの日に行きたい大人のための焼鳥店（東京・神楽坂）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は名店で腕を磨いた店主による焼鳥店。備長炭・薪・藁を使い分けた絶品焼鳥を堪能できます。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載！

やきとり松明 TAIMATSU（東京・神楽坂）

ソリレス串 出典：やっぱりモツが好きさん

2025年9月、神楽坂駅から徒歩4分ほどの静かな路地に、比内地鶏を中心とした、質の高い串焼きコースを堪能できる「やきとり松明 TAIMATSU」がオープンしました。店主を務めるのは、かつて大阪・北新地の名店「焼鳥 市松」で腕を磨き「食べログ 焼き鳥 WEST 百名店」に名を連ねた実力派、和田氏。海外の飲食店や「やきとり松里」などで腕を磨いた奥田氏とともに、長年修業を重ねたのち「東京という新たな舞台で、自分の焼鳥を通してお客様に心からの楽しみを届けたい」と決意し、この地で独立を果たしました。

自然と足が止まる外観 出典：食べ歩きぶらんさん

店内は、和と洋を融合させたシックで落ち着いた設え。大きくガラス張りになったファサードからは、柔らかな明かりがこぼれ、通りを歩く人々の足を自然と止めます。扉を開けた瞬間、炭火の香りとともに静謐な空気が包み込み、これから始まるひとときへの期待を高めてくれます。余計な装飾を排して素材の存在感を生かし、あえて照明をスポットライトのみに絞ることで、炭火の赤と煙がゆらめく焼き台が浮かび上がり、炎が織りなす陰影そのものが空間の一部に。カウンター8席のみの小さな店内には、肩肘張らず、それでいてどこか凛とした空気を纏う、特別な時間が流れます。

つくね 出典：食べ歩きぶらんさん

「比内地鶏おまかせコース」14,500円は、備長炭・薪・藁という3種の火を使い分けて焼き上げる渾身の構成。火入れの強弱や香りを巧みに操り、部位ごとに異なるうまみと香ばしさを最大限に引き出します。醤油で仕上げるささみは、表面を艶やかに仕上げながら中はしっとり。じっくり火を通し、肉汁を閉じ込めた後に香ばしい焦げ目をつけたソリレスは、弾力がありジューシーで、噛むたびに肉のうまみが溢れます。また、骨に巻き付けたつくねは、粗挽き肉の食感を残しながら、ふわりとした口溶けを生む火加減にこだわり、山椒が良いアクセントに。

シャインマスカット 出典：ウニ王子さん

焼鳥だけでなく、前菜や一品料理も充実。シャインマスカットやカチョカバロチーズなどの食材を織り交ぜながら、鶏のうまみを引き立てる構成で、和田氏の繊細な感性が光ります。コース終盤には、鶏のうまみが凝縮されたスープや土鍋ご飯など、余韻まで楽しめる料理が並びます。

ペアリングも好評です 出典：ryotaimanishiさん

焼鳥に寄り添う日本酒も豊富に取り揃え、比内地鶏の脂の甘みや香ばしさに合うよう、うま口からすっきり系までバランスよくセレクト。追加料金で5杯のペアリングを楽しめる「日本酒セット」＋7,700円「ワインセット」＋8,800円も用意されています。

ハレの日に訪れたい、大人の焼鳥店。大切な人を誘って、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

ソリレス串 出典：食べ歩きぶらんさん

『コースは以下の内容。（◆は串物）

鶏むね肉低温調理

◆そりれす

◆ささみ焼き

◆うずら卵

比内地鶏と発酵白菜のワンタン

手羽先の薪焼き

比内地鶏のソーセージのホットドッグ

かぼちゃの燻製スープ

◆せせり

◆ちょうちん

鶏の蒲焼

カチョカバロチーズ

2年間熟成のメイクイーン

◆ぼんじり油壺

河内鴨の藁焼き

◆砂肝

つくね

炊き込みご飯

・料理

熟成された鶏肉はうまみが凝縮され、

噛めば噛むほど味が口の中に広がり、とても美味しかったです。

焼き鳥で特に印象に残ったのは「ぼんじり油壺」と「ちょうちん」。

このお店のぼんじり油壺は臭みがなく、うまみが詰まった鶏脂が溢れてくる

ぼんじり好きにはたまらない一品。

脂っこいのに美味しい脂だからか全然くどくありませんでした。

ちょうちんはきんかんとヒモを一緒に焼いた希少部位の焼き鳥。

口の中できんかんがはじけ、トロリと濃厚な黄身の味が口に広がります。

更に味わっているとヒモのくにくにとした食感が楽しい。

また、鶏料理が中心の構成ながら、

「カチョカバロチーズ」や「2年間熟成のメイクイーン」などの一皿が程よい

アクセントに。

コース全体に緩急が生まれ、飽きることなく最後まで楽しめました。

・お酒

和酒、ワインのペアリングがありました。

和酒とワインの両方がペアリングであるのはかなり嬉しい。

今回は和酒ペアリングをお願いしましたが、フルーティ、ドライ、お米っぽいといった

味わいの違う日本酒がそろえられており、楽しかったです。

次回はワインペアリングも試してみたいと思いました。

・雰囲気

間接照明がムーディーで和酒バーのような雰囲気のお店。

ガラス張りで外からおしゃれな店内が見えます。

人当たりの良い大将が丁寧に料理を提供してくださり、ゆっくりとした時間が

過ごせました。

とてもお洒落なお店なので、デート等にお勧めです』（食べ歩きぶらんさん）

比内地鶏ときのこの土鍋ご飯 出典：ryotaimanishiさん

『こちらの特徴を3点で表すとしたら以下の通り。

，Δ泙澆塙瓩蠅鬚靴辰り立たせたお料理

⇒里離謄ぅ好箸鮴垢蟾んだオシャレな雰囲気

初訪問なのに温かく居心地の良い接客

秋田県比内地鶏を中心にしたお任せコース。

ドライエイジングを部位によってエイジング期間を分けるることで、凝縮したうまみを堪能できます。

串のレベルの高さはもちろんですが、一品料理の美味しさにも脱帽。

藁焼きなどもあり、香りへのこだわりも感じます。

特に美味しかったのは2年熟成させたメークイン。上品な甘さで、もはやスイーツ。

まだオープンしたてでこのクオリティはさすが。

これからさらにブラッシュアップしていくでしょう。今後も楽しみなお店です。

感謝を込めて、ごちそうさまでした』（ryotaimanishiさん）

※価格は税込。

＜店舗情報＞◆やきとり松明 TAIMATSU住所 : 東京都新宿区天神町68 滝沢ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文：佐藤明日香

