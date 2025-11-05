羽毛布団をすでに使っている人もいれば、これから羽毛布団を出そうと考えている人もいると思います。羽毛布団の手入れ方法について、エアコンクリーニングやハウスクリーニングなどの生活関連サービスに特化したインターネット商店街である「くらしのマーケット」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【豆知識】「えっ…知らなかった！」 これが「羽毛布団」の上手な手入れ方法です！

公式アカウントは「羽毛布団、使っているけどお手入れ方法がよく分からない…という方も多いのではないでしょうか？ 実は自宅の洗濯機で洗えるものもあるんです！」と投稿。羽毛布団を洗濯する方法について、次のように解説しています。

【羽毛布団を洗濯する際に必要な準備】

（1）事前に洗濯表示を確認し、洗濯できるか確認する

（2）天気を確認する

湿度が低く晴れが続く時を狙う。

（3）洗濯用ネット（洗濯掃除キャップでも可）、おしゃれ着用洗剤を用意する。

柔軟剤は使用NG。

【羽毛布団を洗濯する手順】

（1）汚れた箇所を予洗い

（2）布団を畳んでネットに入れる

（3）洗濯機に入れる

（4）縦型洗濯機の場合、布団を沈める

（5）風通しが良い場所で陰干しにする。

晴れた日にぜひ洗濯してみてはいかがでしょうか。