ガソリン代・保険料・駐車場代…車を持ち続けるコストってどれくらい？ 週末しか車を使わないならカーシェアのほうが安いでしょうか？

車を所有し続けると、どんな費用がかかる？

ガソリン 代や 保険 料、 駐車場 代、車検、 税金 などの維持コストは年々上昇傾向にあります。 一方、必要なときだけ借りるカーシェアリング（カーシェア）を活用すれば、固定費を抑えながら利便性を確保することも可能です。 本記事では、生活者の視点から、所有とカーシェアのどちらがより家計に優しいのかを分析していきます。

車を所有すると、「固定費」と「変動費」の両方が発生します。

固定費には、駐車場代、自動車税、自賠責保険料や任意保険料、車検費用などが含まれ、これらは走行距離や使用頻度に関係なく発生します。特に都市部では駐車場代だけで月2～3万円というケースもあり、年間で10万円を超えることもあります。

変動費には、ガソリン代やメンテナンス費用、タイヤ交換などの消耗品費が挙げられます。ガソリン価格は近年高止まりしており、走るたびに家計を圧迫する要因となっています。

一般的な乗用車を所有した場合、年間の維持費はおおよそ50～60万円前後が目安といわれます。その内訳を月額でおおまかに換算すると、ガソリン代が約1万円、任意保険料が5000～8000円、駐車場代が都市部で2～3万円、自動車税や車検を月割りにすると5000円ほどなります。

仮にあまり乗らない月でも、トータルで毎月4～5万円程度の支出が続く計算になります。このように、車を所有するということは、使わない月でも一定の支出が発生する構造であり、特に使用頻度が少ない場合、その負担は相対的に重くなることを理解する必要があります。



週末だけ乗るならカーシェアが有利？

カーシェアは、必要なときにだけ車を利用するサービスです。

料金の基本構成は「時間料金＋距離料金＋月会費」が一般的で、短時間の利用なら数百円から利用できるプランもあります。料金に燃料代や保険料、車検費用は含まれているケースが多く、利用しない月は距離料金や時間料金の発生はありませんが、月会費がかかる場合があります。

例えば、月に1～2回、6時間ほどコンパクトカーや一般的な普通車クラスを利用する場合、月額5000円前後に収まることもあります。これに対して車を所有していると、駐車場代や保険料だけで同程度の金額が発生する場合もあり、使用頻度が少ないほどカーシェアのほうが経済的といえるでしょう。

ただし、カーシェアにはデメリットもあります。利用したい時間に車が空いていない可能性があるほか、荷物の積み下ろしや長距離ドライブには不向きです。一方、日常の買い物や週末のレジャーなど、短時間・近距離利用が中心であれば、十分に実用的な選択肢となります。



家計の視点で見直したい車の費用対効果

車の所有を続けるかどうかは、「費用対効果」で判断するのがポイントです。

年間の維持費が50万円程度になる場合、1回あたりの利用コストが1万円を超えることもあります。実際の利用頻度や走行距離を把握し、「1回乗るためにいくら払っているか」を可視化することで所有の妥当性がより明確になります。

また、固定費を減らせるかどうかも大きな判断材料です。車を所有しているかぎり、税金や保険、駐車場代といった費用は必ず発生します。一方、カーシェアなら使った分だけ支払う変動費型の仕組みなので、無駄な支出を抑えやすくなります。

もちろん、通勤や送迎など毎日利用する場合は、所有のほうが利便性もコスト面も優れる可能性が高いです。重要なのは、自分のライフスタイルに照らして「使う頻度」と「支払っている金額」を冷静に見比べることです。



コストと利便性を見比べて選択しよう

車の所有は、利便性をもたらす一方で、固定的な支出という家計の重荷にもなります。使用頻度が低い、駐車場代が高い、公共交通が発達しているといった条件に当てはまる人ほど、カーシェアを検討する価値があります。

まずは、自分の車にかかっている年間費用を洗い出し、月あたり・1回あたりのコストを算出してみましょう。そのうえで、「本当に今の使い方に見合った支出なのか」を見直すことが、家計改善への第一歩となります。

車を持つことが当たり前ではなくなった今、所有かカーシェアかをロジカルに判断することが、賢いお金の使い方といえるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー