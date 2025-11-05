フジテレビ系「サン！シャイン」が５日放送され、高市早苗首相の肝いり政策である外国人政策について取り上げた。

番組では、高市早苗首相の肝いり政策である外国人政策に関する関係閣僚による初会合が４日、開かれたことについて取り上げた。高市首相や担当大臣である小野田紀美外国人共生相をはじめ、ほぼ全ての閣僚が出席。外国人政策の主な３つの問題として「不法滞在や経営・管理ビザなどの出入国管理」「観光客のマナー違反などオーバーツーリズム対策」「外国人による投資目的の不動産保有」が挙げられたと伝えた。

これまで省庁ごとにバラバラだった情報を、小野田担当相を司令塔として一本化する体制にしたと紹介した。

ＭＣの谷原章介は「排外主義的な、外国の方っていう時点でアレルギーを持つような風潮がどんどん高まっている、危険じゃないですか。日本にそもそも溶け込もうと努力している、横浜にも中華街という華僑があったりとか、そういう人たちはそういう人たちで社会に貢献してくれているのだから、そこは認めなきゃいけないですよね」と外国人という言葉でひとくくりになっている現状に私見を述べた。

メイプル超合金のカズレーザーは「それは認めた上で。でも、同じラベリングで外国人ってなってて、イメージが悪くなってるから。じゃなくてその原因は何なのか。単純に法を犯す人はそりゃ摘発するべきだっていうのをはっきり言う、というだけの問題ではあるじゃないのかなと」とコメントした。

さらにほぼ全ての閣僚が携わることに、「これで一本化してまとまるのはすごくいいんですけど、これが船頭多くして船が山に…みたいなことにならなければいいなと。問題点がはっきりしているから」と危惧を語った。