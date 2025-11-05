デビュー26周年を迎えた11月3日、ファンクラブ会員限定の生配信企画「生配信だヨ嵐会2025」を行った人気アイドルグループ「嵐」。特にファンが色めき立ったのは、リーダー・大野智（44）の洗練されたビジュアルだった。

グループが活動休止期間に入った’21年以降、表舞台とは距離を置いていた大野。休止中は東京と宮古島を行き来しながら、趣味の釣りなどプライベートを満喫する生活を送っていたようだ。そのいっぽうで、別人のような“ワイルドな風貌”がたびたび注目を集めてきた。

本誌は’23年10月中旬、都内で愛犬との散歩を楽しむ大野を目撃。キャップを目深に被り、顎には立派なヒゲがたくわえられていた。さらに’24年11月には、『女性セブン』が二の腕にびっしりとタトゥーが入った大野の姿を写真付きで報じていた。

しかし、グループが活動終了を発表したときを境に、大野のビジュアルは“仕上がってきている”という。

「グループは今年5月、来春にコンサートを開催し同年5月に活動終了することを発表しました。その際、有料ファンクラブではメンバー揃って出演した動画も公開され、大野さんは清潔感あふれるジャケット姿で登場。顔は少しふっくらとしていましたが、顎ヒゲがきれいに剃られていたのです。

デビュー26周年の生配信では、大野さんは前回の動画で見せた姿よりも顔まわりがシャープになっていたように感じました。もちろん顎ヒゲは一切なく、にこやかに笑う顔からは白い歯がキラリ。季節柄、長袖を着ていたのでタトゥーも見えませんでした。ただ、相変わらずこんがりと日焼けしていたので、趣味の釣りは続けているのかもしれませんね。

嵐は活動終了の発表以降もファンクラブ会員限定の動画コンテンツを発信していますが、大野さんのビジュアルは日を追うごとに“大人のアイドル感”が増している印象です」（芸能関係者）

生配信を視聴したファンからは、Xで大野の“進化するビジュアル”を絶賛する声が広がっている。

《大野くん体絞ってきてるね、顔が痩せた》

《大野くんはまたビジュが上がってるのね》

《大野くんが回を追う毎に活動休止前のビジュに戻ってきてるの流石だなって》

《大野くんのビジュが、さらにあの頃のままになっててびっくりしたなぁ。戻そうと思って戻せるものではないのに。プロフェッショナルですごい》

《嵐がfc限定の生配信やってたけど大野君のビジュが活動休止前に戻っててすげぇってなってる。あのワイルドさが微塵もなくなってアイドルに戻っとるやん》

前出の芸能関係者は言う。

「ビジュアルが以前のように戻ってきているのは、大野さんだけではありません。松本潤さん（42）は’23年の大河ドラマ『どうする家康』（NHK）で主演を務めて以降、地上波に登場する機会が減少。’24年11月には主演舞台『正三角関係』がロンドンで上演されましたが、当時は以前よりもややふっくらとしてヒゲも伸ばしていました。

松本さんは今年7月期の主演ドラマ『19番目のカルテ』（TBS系）を控えていたこともあり、グループの活動終了を発表した動画ではヒゲをきれいに剃って登場。デビュー26周年の生配信では前回の動画と打って変わり、おでこを出した爽やかなヘアスタイルを披露していました。

大野さんと松本さんは“ワイルドな風貌”を封印したかたちですが、さらに磨きをかけている点にプロ意識の高さを感じます。来春に予定されているコンサートで、再会を楽しみにしているファンへの心遣いでもあるのでしょう」

活動終了を迎えるその日まで、まだまだ“進化”を見せてくれそうだ。