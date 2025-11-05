新しい「HomePod mini」と「Apple TV」が早ければ11月中に発売される可能性があると米ブルームバーグが報じています。

アップルの小売店は11月11日の夜、閉店後に店舗のディスプレイや新製品のレイアウトなどの変更を行う予定とのこと。

また、ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によれば、HomePod miniおよびApple TVの現行モデルの在庫が減ってきていることも、新モデルが登場間近であることを示唆しているようです。

たとえ2025年末までに製品が発売されなかったとしても、その時期は「そう遠くないはずだ」と同記者は付け加えています。

新モデルのHomePod miniとApple TVは「年末に計画されている新しいSiriとApple Intelligenceの機能を紹介するのに役立つもの」とみられています。アップルは年内にMacの新製品は登場しないと明かしており、次期HomePod miniとApple TVが2025年の残りのアップル新製品の最有力候補となりそうです。

Source: MacRumors

