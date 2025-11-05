自作グルメ頂上決戦『激突メシあがれ』、みそ料理のノウハウ伝授 ゲストは草刈民代
5日放送のNHK大阪放送局制作『激突メシあがれ』（毎週水曜 後7：57〜／総合・全国）では、自家製みそを使ったオリジナル料理が登場する。
【場面カット】やさしいほほ笑み…ゲストとして出演した草刈民代
番組は、アマチュアが驚きの発想と探究心で作るラーメン、カレー、ハンバーガーにスイーツといった“自作グルメ”の頂上決戦を行う笑いと涙のグルメ・エンターテインメント。プロも舌を巻く驚きの発想と探究心で出来上がった、こだわりまくって作る極上のメシが登場する。
今回は手作りみそ仕込んでいる人たちを対象にした特別編。みそを愛する3人の猛者たちがオリジナリティーあふれるみそ料理を披露する。すぐに役立つさまざまなみそ料理のノウハウも伝授。ゲストは、自家製みそを仕込んだこともある、みそ大好き俳優の草刈民代。審査員は野永喜三夫氏、大原千鶴氏。料理が気になりすぎて審査員がキッチンに乱入する事態に。無限の可能性を秘めたみその魅力を伝える。
【ナレーション】 津田健次郎 ・ 七海ひろき
【出演】応援団長（アンミカ、野々村友紀子、山之内すず、岡田結実、濱田マリほか、各回1人）、選ばれたアマチュア料理人3人、高瀬耕造アナウンサー、嶋田ココアナウンサー
【テーマ音楽】鷺巣詩郎「Les Duels; Bon Appetit (レ・デュエル・ボナペティ)」
