¡Ô»ö¼Â¤«¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤«¤Ë´Ø¤ï¤é¤º·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸ø¤Ë½Ð¤¿¤«¤é¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò´þÂ»¤·¤¿¤«¤éÂ¨½èÈ³¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤¢¤ë¤Ù¤­»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢2ÅÙ¤ÈÃ¯¤Ë¤â¤½¤¦¤µ¤»¤Ê¤¤»ö¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Õ4·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ÇÀ¼ÌÀÊ¸¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï²Î¼ê¤ÎSKY-HI¤À¡£Èà¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡¢¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BE:FIRST¤ÎRYOKI¤³¤È¡¢»°»³Î¿µ±¤Î¡Ö1²¯±ß·ëº§º¾µ½¡×ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤À¡£¡Ö4·î23Æü¡¢