【全2回（前編／後編）の前編】

一度はコンプライアンス違反を理由に葬ったはずのスターの反攻に、日本テレビが狼狽（うろた）えている。“中居騒動”で集中砲火を浴びたフジテレビの二の舞となることを恐れ、有無を言わせず早々にタレントの国分太一（51）を切り捨てたばかりか、その国分側の記者会見を妨害する暴挙に出ていたのだ。

「10月27日に日本テレビで開かれた社長定例会見での発言を聞いてあぜんとしました。彼らがこれまでの主張を全く変えるつもりはないことがよく分かった一方で、その姿勢を見た国分さんは恐怖すら覚えています」

こう語るのは、国分の代理人を務める菰田（こもだ）優弁護士である。

日テレの福田博之社長（64）は同日の会見で、国分が日弁連に人権救済を申し立てた件について「大変戸惑っている」とコメント。また局側の対応に関して「適切だった」と従来の見解を繰り返した。

「福田社長は“現在のままでは（国分側と）対話に応じることは難しい”と言った後で、“それでも対話の扉は開いている”と話すなど、私たちの方こそ“戸惑う”ほかない内容でした。さらに“（国分には）不信感を感じざるを得ない”とも述べましたが、それは私たちがこの3カ月間、日テレに抱いてきた感情そのものです」（菰田弁護士）

“恫喝”まがいのファックスが

日本テレビが国分に複数のコンプライアンス違反があったとして、レギュラー番組「ザ！鉄腕！DASH!!」からの降板を突如発表したのは6月20日。

一方、国分から相談を受けた菰田弁護士が日テレと協議に向けたコンタクトを取り始めたのは8月1日である。

「国分さんは当初からハラスメントについては真摯に反省していました。しかしコンプラ違反の詳細を明らかにしようとしない日テレ側の姿勢に疑念も抱いていました。ただ、この点をただしても回答を先延ばしにされるばかりで、ようやく回答を得るために日テレの代理人弁護士と会えたのは10月10日のことです。しかし、その場でも処分理由の具体的な説明はありませんでした」（菰田弁護士）

不信を決定付けたのは10月23日だった。この日、菰田弁護士は国分が人権救済申し立てに至った経緯を説明するため記者会見を開いたが、

「日テレ側の代理人弁護士から私の事務所に宛て、同日0時49分にファックスが送られてきたのです。そこに記されていたのは“会見をやめるよう”に迫る内容で、公共の電波を扱うテレビ局があからさまに圧力をかけてきたと感じました」（同）

実際、本誌（「週刊新潮」）が入手した問題のファックス文書には、

〈記者会見が行われると聞き及んでいますが、これ以上、関係者を傷付ける行為は行われるべきではなく、（中略）厳に慎むよう、強く申し入れます〉

こう中止を要請し、

〈これ以上、国分氏の自己保身のために関係者を蔑ろにする挙動に出る場合、（中略）交渉は継続し難いと考えております〉

と交渉打ち切りを示唆する“恫喝（どうかつ）”まがいの言葉で文章は結ばれていた。

「報道機関とは思えない横暴ぶり」

「そもそも一方的な会見を最初に開いたのは日テレです。それなのに国分さん側が開くのは許さないなど、報道機関とは思えない横暴ぶり。実はファックスだけでなく、23日の昼に日テレ側の代理人弁護士事務所から、私が文書を目にしたかを確認する電話がありました。さらに13時過ぎにも私のメールアドレスに、同じ内容の文書が送られてきました」（菰田弁護士）

メールには目に付く形で、「本日15時の会見までに確認いただきたい」といった趣旨の言葉が添えられていたという。

後編【「日テレは国分さんに“被害者への謝罪など要らない”と」 口をふさがれ家族の平穏も脅かされ… 「億単位の違約金で自宅を売る可能性も」】では、日テレによる“情報統制”の裏側について詳しく報じる。

「週刊新潮」2025年11月6日号 掲載