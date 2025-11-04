1988年のワールドシリーズ制覇に貢献したレジェンド

ドジャースは3日（日本時間4日）、地元ロサンゼルスでワールドシリーズ2連覇を記念したパレードとセレモニーを開催。シリーズMVPを獲得した山本由伸投手について、37年前の優勝立役者も大絶賛した。

今世紀初のワールドシリーズ連覇を飾ったドジャースは、ロサンゼルスのダウンタウンでパレードを実施。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」がこの様子を中継し、球団OBのオーレル・ハーシュハイザー氏は山本のユニホームを来て登場した。

ハーシュハイザー氏は「去年は（ワールドシリーズの最後の場面で登板した）ウォーカー・ビューラーのユニホームを着ました。でも、今年はこの男（山本）のユニホームを着ざるをえなかったよ」とコメントし、背中の「YAMAMOTO」を見せると会場は大歓声に。同じ球団OBのジェリー・へアストンJr.氏も「Yes, sir!! Yes, sir!!」と大興奮で同調した。

会場から「MVP」コールが響く中、ハーシュハイザー氏は「ビューラーは1イニング投げて3アウトを取って、少し休憩したけど、ヤマモトは2回2/3を投げて、休憩なしだ。アメージングだ！」と述べ、連投で大役を果たした山本を称賛した。

ハーシュハイザー氏も1988年はレギュラシーズン23勝を挙げ、ワールドシリーズMVPに輝くなど優勝の立役者だった。今回のワールドシリーズで山本が底力を発揮しチームに世界一をもたらしたことで、伝説の男も誇らしかったのだろう。（Full-Count編集部）