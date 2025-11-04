「体重が14キロも落ちて骸骨のようだった」衝撃告白の韓国代表FWが１年８か月ぶりに代表に選出！22年W杯でブレイク→合併症で昨季は出場ゼロ→奇跡的復活「涙が出る感動の復帰だ」
11月３日、韓国サッカー協会は、14日にボリビア代表、18日にガーナ代表と対戦する韓国代表のメンバー27人を発表した。
注目を浴びたのが、１年８か月ぶりの復帰となったFWチョ・ギュソンの選出だ。
デンマークのミッティランに所属する27歳のストライカーは、2022年のワールドカップでブレイクし、そのイケメンぶりも話題となった。だが、昨年５月に膝の手術を受けた際に合併症を患い、2024-2025シーズンは１試合も出場できなかった。
韓国メディア『スポーツ朝鮮』は「涙が出る感動の復帰だ」と歓喜。『Xports News』は「イケメンアタッカーのチョ・ギュソンが再び韓国代表に復帰した」と報じ、本人のコメントを元に、いかに困難に道のりだったかを明かしている。
「８月のクラブ公式インタビューで、チョ・ギュソンは『再びプレーできるかどうか、不安で仕方なかった。当時、体重は14キロも落ちていた。ほとんど骸骨のようだった。とても痩せて、筋肉も落ちていた』と告白した」
今季はここまで４ゴールを挙げて復調したストライカーの招集理由について、ホン・ミョンボ監督は「コーチ陣がコンディションを何度も確認し、現在の状態は代表に招集できると判断した」と説明した。
確固たる“９番”がいない韓国代表にとって、188センチの大型ストライカーが奇跡的復活を果たしたのはプラス材料だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」
注目を浴びたのが、１年８か月ぶりの復帰となったFWチョ・ギュソンの選出だ。
デンマークのミッティランに所属する27歳のストライカーは、2022年のワールドカップでブレイクし、そのイケメンぶりも話題となった。だが、昨年５月に膝の手術を受けた際に合併症を患い、2024-2025シーズンは１試合も出場できなかった。
「８月のクラブ公式インタビューで、チョ・ギュソンは『再びプレーできるかどうか、不安で仕方なかった。当時、体重は14キロも落ちていた。ほとんど骸骨のようだった。とても痩せて、筋肉も落ちていた』と告白した」
今季はここまで４ゴールを挙げて復調したストライカーの招集理由について、ホン・ミョンボ監督は「コーチ陣がコンディションを何度も確認し、現在の状態は代表に招集できると判断した」と説明した。
確固たる“９番”がいない韓国代表にとって、188センチの大型ストライカーが奇跡的復活を果たしたのはプラス材料だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」