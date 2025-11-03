人気子役としても名を馳せた俳優・寺田心が、11月2日放送の『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に出演。そのときのビジュアルが話題を集めている。

デビューは3歳のとき。つぶらな瞳と物おじしない性格、大人びた発言で話題を集めた寺田も今や17歳の高校2年生だ。

「番組の中で寺田さんは、自身の身長は177〜178cm、また筋トレは週6ペースでやっており、1日4時間くらい鍛えていると話していました。厚い胸板は服の下からも容易に分かり、かなり太い上腕を見せてポーズも披露。彼が11歳のとき、軽々と抱っこしていた山崎育三郎さんも『心くん！すごいね！』と感嘆の声をあげていたほどです」（芸能記者）

番組内では、母子家庭で育ってきたことや、芸能界入りのキッカケも披露。「事務所の先輩に芦田愛菜先輩がいらっしゃるんですけど、先輩に憧れて、母が（事務所に）入れてくれた」と振り返っていた。

だが視聴者の目線は、寺田の顔に集中。

《リップが気になりすぎて話が入ってこない》

《ファンデ白浮きしてるしリップも合ってない》

など、白メイクと赤色リップに違和感をもつ人が続出してしまったのだ。

芸能プロ関係者も、「確かに寺田さんはばっちりメイクを施し、リップも塗っていました」とオンエアを見た感想を振り返る。

「17歳の寺田さんは、今までのように“心くん”とは気安く呼べないほど大人に成長していましたね。数年前まではまだ幼さが残っていたのですが、すっかり声変わりしてしまったため、視聴者も一見しただけでは分からなかったのではないでしょうか。目元はまだ昔の面影はありましたが……」

オンエアの中では結局、そのメイクについて本人が触れることはなかった。だが、彼と同じ時期に子役として活躍した俳優・加藤清史郎がVTR出演。自身と寺田を対比しながら、経験を語った。

「加藤さんは『心くんはタレントとしても小さい頃から出ていた』と語りながら、『世間的なイメージと、自分の中でのイメージとの“かい離”があったと思う』と、求められるイメージと自分の理想とのギャップに悩んでいたのではと、彼の胸の内を推察していました」

一方、加藤は高校3年間、ロンドンに留学し芸能活動から離れていたという。

「加藤さんは『僕は悩みから逃げたのかもしれない』と述べ、『逆に心くんは悩みながら学生生活を送ったのかなぁ』と、むしろ感心していました。子どもと大人の間で苦しみながらタレント業を送っている寺田さん。メイクも、それまでの世間のイメージにとらわれず、彼らしくいられる1つの表現方法なのかもしれません」

新しい寺田心におおいに期待が集まる。