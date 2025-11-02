「何買えばいいか分からない」人に“この1枚”！【GU】40・50代の即戦力♡「白ロンT」

朝晩の気温差が出てくる今の時季、何を着ればいいか迷う大人女性も多いはず。そんなとき頼りになるのが、1枚でもレイヤードでもきまる【GU（ジーユー）】の「白ロンT」です。ベーシックなのに地味見えしないのは、生地感とシルエットの完成度が高いから。今回は40・50代の即戦力となる、ヘビーウェイトT、ウォームリブTの魅力をまるっとご紹介します。

厚みのある生地で高見え！ 大人が頼れる白ロンT

【GU】「ヘビーウェイトクルーネックT（長袖）」\1,990（税込）

しっかりとした生地感が魅力のヘビーウェイトT。ほどよくハリがあるため、体のラインを拾いにくく1枚でもサマ見え。胸ポケット付きでカジュアル感もありつつ、クリーンに着られるトップスです。ジャケットのインにもスウェットシャツやセーターの重ね着にも使えるから、季節の変わり目の即戦力になってくれそう。40・50代のデイリーカジュアルにぴったりの白ロンTです。

ホワイト × ネイビーでつくる大人の抜け感レイヤード

白のヘビーウェイトTに、ネイビーのジップアップパーカーを羽織った上品カジュアル。襟元を開けて白Tをのぞかせ、裾からも少し見えるバランスがこなれ見えのポイントです。ボトムスは同系色のストライプ柄ナロースカートで、縦ラインを強調してすっきりと。足元はポインテットゥブーツでシャープにまとめ、ネックレスでさりげなく女性らしさをプラス。シンプルなのに計算された、40・50代にちょうどいい抜け感スタイルです。

秋冬の救世主！ あったかリブ素材の白ロンT

【GU】「ウォームリブクルーネックT（12分袖）」\1,290（税込）

保温機能付き吸湿発熱素材で秋冬に大活躍するウォームリブT。ほどよいフィット感とストレッチ性のあるリブ生地で、快適な着心地も期待できそう。サムホール付きの長め袖が今っぽく、レイヤードコーデのアクセントにもぴったり。抗菌防臭や静電気防止など機能面も魅力。寒い季節のインナーとしても、1枚着としても頼れるトップスです。

ゆる × フィットのバランスが絶妙な大人カジュアル

ヘビーウェイトパーカーに、白のウォームリブTをレイヤードしたあったかスタイル。パーカーの袖口からのぞくリブTのサムホールが、さりげない抜け感をプラスします。ボトムスは黒のフレアジーンズで、ゆるトップスとのバランスを調整。足元はフェイクムートンシューズで季節感を添えつつ、リラックスムード漂う雰囲気に。40・50代にも似合う、抜けすぎないラフカジュアルです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子