レゾンデートル（東京都新宿区）が、既婚男女を対象とした「結婚と浮気」に関する実態調査を実施。その結果を発表しました。

【画像】「えっ…生々しい……！」 これが、既婚男女たちが答えた《浮気になると思う行動》です！

浮気「ない」人が8割超の一方で…

調査は2025年9月、20代〜50代の既婚男女を対象に実施。計6805人（男性3305人、女性3500人）から有効回答を得ています。

全回答者に「結婚後、浮気をしたことがあるか」を聞いたところ、「ない」と回答した人が82.88％を占めた一方で、「ある」と答えた人も全体の17.12％に上り、10人に1〜2人の割合で「浮気をしたことがある」という結果になりました。

男女別にみてみると、「浮気したことがある」と答えた女性は11.63％にとどまった一方、男性は22.93％となり、浮気率は男性の方が2倍近くも高い傾向が明らかに。同社は「割合でみれば、既婚者男性5人に1人以上に浮気経験ありという結果になりました」と分析しています。

世代別でみると、浮気率は年齢に比例して高くなる傾向となり、40代・50代はそれぞれ18％の人が「浮気したことがある」と回答しました。

また、、「愛情があって結婚した人」と「愛情はなく結婚した人」の浮気率を比較すると、「愛情はなく結婚した人」の方が、倍近くも「浮気経験あり」（30.10％）という結果が出たということです。

既婚者の皆さん、結婚後に「浮気」をしたことがありますか？ それとも……？