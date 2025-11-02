競馬ブリーダーズカップ

米競馬の祭典・ブリーダーズカップ（BC）が現地1日、米カリフォルニア州デルマー競馬場で行われ、メインのBCクラシック（ダート2000メートル）に出走した日本馬フォーエバーヤング（牡4、矢作）は1着だった。鞍上は坂井瑠星。

文句なし、世界最強馬となった。ダート競馬の世界最高峰のBCクラシックを制した。

好スタートから2、3番手を進めたフォーエバーヤング。淡々と流れ、4コーナーから徐々に進出。コーナーワークで先頭で最後の直線に立った。そのまま坂井の激励に応え、追撃を封じ、先頭でゴールした。

1着になると客席にいた馬主の藤田晋さんは絶叫。矢作調教師と抱き合った。

矢作調教師はレース後、グリーンチャンネルで中継された現地インタビューで「サッカー日本代表がワールドカップで優勝するようなものと…」と衝撃を隠せず。フォーエバーヤングについては「これで負けたら望みはない仕上げでした」と話し、日本のファンに向けて「やった！ ついにとった頂点をとりました」と絶叫した。

昨年のBCクラシックは3着だったフォーエバーヤング。優勝したシエラレオーネ、2着のフィアースネスと先着を許した2頭に、今年の米3冠で2着、1着、2着と好走したジャーナリズムら、超豪華メンバーとの対戦だった。

フォーエバーヤングは父リアルスティール、母フォエヴァーダーリング、母父コングラッツという血統。重賞は24年G1サウジカップ、東京大賞典など9勝。通算13戦10勝。馬主はサイバーエージェント代表取締役社長の藤田晋さん。



（THE ANSWER編集部）