【しまむらのグレー】が大人にドンピシャ！ 40・50代に似合う♡「サマ見えカーデ」

秋冬コーデで活躍するカーディガン。ミドル世代がこれから買うなら、大人っぽくクールな雰囲気をまとえそうなグレーがおすすめ。トレンドカラーとしても注目を集めているグレーは、一点投入でコーデの鮮度アップが狙えるかも。今回は【しまむら】でゲットできる、グレーの最旬カーディガンをピックアップ。ロング丈やシャギー素材など、大人に似合う上品なアイテムをご紹介します。

足元まで美しく魅せるマキシ丈のカーディガン

【しまむら】「ATP5GマキシVCD」\2,420（税込）

ダークで落ち着いた雰囲気のグレーながらも、ストンと落ちるシルエットが上品なカーディガン。腰まわりを覆って、体型カバーも狙えるのが嬉しいポイントです。すっきりとしたVネックで襟付きのインナーとも合わせやすく、秋冬コーデの即戦力になってくれそう。シンプルなワンツーコーデも、マキシ丈のカーディガンを羽織ればグンと大人ムードにシフト。

あたたかみのあるサマ見えシャギーカーデ

【しまむら】「EシャギーVネックCD」\1,969（税込）

秋冬ムード満点なシャギー素材のカーディガン。上品なグレーにゴールドボタンが映えて高見え。リラックス感がありつつ、ショート丈ですっきりと着られそうです。センタープレス入りのパンツと合わせたキレイめコーデのほか、カジュアルなジーンズ合わせでも大人っぽく決まるかも。

writer：Emika.M