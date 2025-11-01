もっと早く知りたかった…おろし生姜のプチストレスを解消する便利技って⁉
【写真】おろし生姜のストレスを解決する意外なアイテム
料理の味を引き締めてくれる生姜。チューブも便利ですが、やっぱりおろしたての生姜は香りがよく、グッと料理を格上げしてくれる存在ですよね。しかし、おろし生姜を作る際にはおろし金に繊維が絡まり、洗い物が大変という難点もあります。今回はそんなプチストレスを解消する、SNSでも話題の便利技を見てみましょう。
■おろし生姜を作ると繊維が引っかかるのがストレス…
１、まずは、おろし金を用意します。今回は、プラスチック製のおろし金を使用しました。
２、クッキングシートを出し、おろし金と同じ幅になるようカットします。
３、クッキングシートが少しはみ出してしまった場合は、おろし金の長さに合わせてカット。
４、切ったクッキングシートを、おろし金に当てます。
５、洗った生姜をおろし金に乗せ、しっかりと握りしめてすりおろします。
６、クッキングシートの上から簡単にすりおろし生姜が完成！
持ち上げてみても、クッキングシートは破れていません。
シートの上で軽くつまむだけで、おろし生姜を集められます。
生姜をすった後のおろし金を見ると汁が少し残っていましたが、生姜の繊維は絡まっていません。直接生姜をすると、おろし金についた繊維はどうしてもすべて取り切れませんが、クッキングシートを使用すると、そんなプチストレスとは無縁です！
おろし金を洗う際はサッと水で流すだけでOK！スポンジが削れたり、手を怪我したりというリスクがなく、洗い物がすぐに終わります。
■にんにくも同様にクッキングシートを使用してみると…
１、にんにくをひとかけら用意して、皮をむきます。
２、にんにくも、生姜と同じようにクッキングシートをおろし器にセットして、すりおろします。
途中でクッキングシートに小さな穴が開いたようで、にんにくの繊維が少しおろし金についてしまいました。ただ、その量はおろし金で直接すった時よりもはるかに少ない量です。大半がクッキングシートから落ちずに、すりおろしにんにくを作れました。
おろし生姜やおろしにんにくを作るために、クッキングシートを常備しておくのも良いかもしれませんね。
■クッキングシートでプチストレスを解消！
すりおろし生姜を作る際は、おろし金にクッキングシートを当てると繊維が引っかからず、無駄がありません。また、洗い物が簡単になるのですりおろすハードルも低くなります。SNSでも話題の便利技をぜひお試しください。
文＝かに
夫と娘の3人暮らしを楽しむママライター。キレイ好きだけどずぼらな性格を活かして「無理せず続けられる」「思わず試したくなる」ライフハックを発信。忙しい毎日を少しでもラクに、ちょっと楽しくできる記事をお届けします。ミニマリストにあこがれを抱き、シンプルで心地よい暮らしを目指しています。