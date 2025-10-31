この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

AIツール解説者が解説「Sora2」のキャラクターカメオ機能でペットもキャラも動画の主役に！ 期間限定の“招待コード不要”に注目集まる

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「【Sora 2初の大型アプデ】『キャラクターカメオ』でペットやキャラが主役に/長い動画を作れる機能も ～期間限定で招待コード不要に～」にて、AIツール解説者のミライが話題の動画生成AIモデル・Sora2の新機能について詳しく解説した。特に注目を集めているのが、自分のペットや作成したキャラクターを“主役”として動画に登場させられる「キャラクターカメオ機能」だ。



冒頭でミライは、Sora2大型アップデートのポイントを紹介。「新たに、自分のペットや自分で作ったキャラクターの一貫性を保ったまま動画に登場させることのできるキャラクターカメオ機能や、複数の動画をつなげて長い動画を作れる機能などを実装しました」と語った。



Sora2は、OpenAIが2024年12月にリリースした動画生成AIモデル「Sora」の後継バージョンで、無料ユーザーでもテキストや画像から最大15秒の動画を簡単に作成できるのが特徴だ。ミライは「自然界の物理法則を反映した表現を実現できるようになり、サウンドや日本語・英語音声も付与できる」と述べ、「日本語の歌を歌いながらバンド演奏をしている動画や、商品について日本語で紹介しているインフルエンサーの動画も生成可能」と日本語対応の高さをアピール。さらに、「アニメ調のスタイルも得意としており、表情豊かなアニメ動画も作れます」と実用性にも言及した。



また、10月30日からは期間限定で日本のユーザーが招待コード不要でSora2を利用できるようになり、「ソラのユーザーは一気に増えそうです」と国内AIツール市場の拡大も予想している。



今回のアップデートについてミライは、「今回のアップデートで実装された一番の目玉が、キャラクターカメオ機能です。この機能を使うと、自分のペットや自分の作ったキャラクターを生成動画に登場させることができるようになります」と強調。このほか、複数の動画を1本に繋げて1分の長編動画が作れる「スティチ機能」や、カメオキャラクターのランキングを楽しめる「リーダーボード」など、新機能の利便性も詳しく皆に伝えた。



動画のラストでは「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう」と呼びかけ、AI動画時代の新たなクリエイティブ体験を勧めつつ締めくくった。