「何が起きた？」超絶技巧は健在！ 元セレソンの伝説SBが魅せた“衝撃プレー”が話題に！「本当に引退してるのか」
観客を楽しませてきたテクニックは、今なお衰えてはいないようだ。 元ブラジル代表DFのマルセロが、７人制のサッカーリーグ『キングスリーグ』で披露した圧巻の妙技が話題を呼んでいる。 キングスリーグは、元スペイン代表のジェラール・ピケがチェアマンを務める大会。かつてレアル・マドリーなどで活躍し、今年２月に現役を引退したレジェンドSBのマルセロもこのコンペティションに参戦している。 リーグ公式がX は10月31日、「今何をしたんだ？」と題して、そんな37歳の超絶プレーを公開。敵陣の左サイドにて、左足の裏を使ってボールを保持すると、右の軸足に当てて華麗にターン。相手の股を抜いて突破し、最後は左足で強烈なシュートを放った。GKの好セーブに阻まれたものの、衝撃的なプレーを見せつけた。
これにはファンも反応。SNS上では「なんてこった、これは本当にすごい」「何が起きた？」「最高の選手のひとり」「本当に引退してるのか」「踊っているようだ」「相変わらずのテクニック」といった驚きの声が多く上がった。 現役時代にスタンドを魅了してきた“魔法”は健在だ。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【動画】よく見ないと理解できない？ マルセロの衝撃的な突破！