高須幹弥氏「正直鳥肌立ちました」日米首脳会談を大絶賛！“リベラル”では築けない強固な同盟の現実

美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【日米首脳会談を観た私の感想】正直鳥肌立ちました！【大成功？】」と題した動画を公開。日米首脳会談の様子を見ての感想を語り、両首脳の関係性を高く評価した。



動画で高須氏は、会談の様子を視聴し「正直鳥肌立ちましたね」と興奮気味に語り始めた。トランプ大統領と高市総理の関係が「すごく良いのではないか」と述べ、その理由として両者の共通点を挙げる。高須氏は、二人が共に「愛国心にあふれている」「保守の思想」を持っていると指摘。「古き良き日本、日本の伝統を大事にする」高市総理と、「古き良きアメリカ、強いアメリカを取り戻そうと」するトランプ大統領の思想が根底で一致していると分析した。



さらに高須氏は、両者が過度なポリティカル・コレクトネスや不法移民問題に対して懐疑的なスタンスである点も共通していると説明。高市総理について「純粋に頭が良くて優秀」「強い女性」と評し、トランプ大統領は性別に関係なく有能な人物を好むため、両者の相性は良いとの見解を示した。



特に印象的だった場面として、高市総理が米原子力空母「ジョージ・ワシントン」艦上で行った演説を挙げる。高須氏は、この演説が日米の自衛隊員や米軍兵士から喝采を浴びたことに触れ、「日米同盟がより強固になった」「最強の抑止力になる」と強調した。最後に高須氏は、今回の首脳会談について「僕の中では100点ですね」と総括し、強固な日米同盟が日本の安全保障にとって極めて重要であると締めくくった。