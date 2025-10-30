「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」３０日午後１時現在で信越化学工業<4063.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



信越化は下値模索の動きが続いている。今月７日に５２６３円と１月につけた年初来高値５２８７円に肉薄する場面があったが、そこから急速に値を崩す展開となり、時価は中長期波動の分水嶺である７５日移動平均線も下回る状況となっている。同社の２５年４～９月期決算は営業利益が前年同期比１８％減と低調。主力の塩ビ樹脂が中国の過剰生産の影響で価格が軟化、これが利益押し下げ要因となった形だ。しかし、塩ビ樹脂についてはこれ以上の市況悪化はないとの観測が出ている。更に、もう一つの収益の柱を担う半導体シリコンウエハーはＡＩ関連向け需要が追い風となっており、同社の今下期の収益環境は風向きが変わるとの見方が優勢となっている。株価的にも調整十分で押し目買い対象として注目する向きが増えているもようだ。



出所：MINKABU PRESS