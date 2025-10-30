『VIVANT』続編で生成AI映像を導入へ 地上波本編での展開はTBSドラマとしては史上初
TBSは30日、2026年放送予定の俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』で、生成AI映像の活用を展開すると発表した。地上波本編への導入はTBSドラマとして史上初の挑戦となる。
同日、Google Cloud 主催のAI Agent Summit ’25 Fallに本作のプロデューサー・飯田和孝氏と、マーケティング＆データ戦略局の宮崎慶太氏が登壇し、Veo 3による生成AIの地上波本編映像への活用を発表した。この取り組みはTBS社内で発足したAI活用プロジェクト活動の一環で、Googleのメディア生成AI「Veo 3」のユースケースの一例という。
ドラマにおけるCGやVFXという技術は、世界水準のハイクオリティでスペクタクルなシーンでの活用のみならず、実は通常のドラマシーン内でも多岐にわたる場面で活用されているものであり、限られたドラマ制作チームのリソースを最大限に活かすため、今回「業務効率の向上」としてVeo 3で生成した映像を採用。「作業・ルーティンワーク」を効率化し、クリエイターが「創造」に集中できる時間を生み出すことで、ハイクオリティな番組制作を目指していくという。
