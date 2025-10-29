ポステコグルー監督がセルティック監督に復帰か

スコットランド1部セルティックはブレンダン・ロジャーズ監督の辞任を受け入れたことを発表した。

その後任としてかつて横浜F・マリノスを率い、セルティックにも多くのタイトルをもたらしたアンジェ・ポステコグルー監督の復帰が報じられている。

スコットランド・プレミアシップ4連覇中のセルティックだが、今シーズンはUEFAチャンピオンズリーグ（CL）予選で敗退してUEFAヨーロッパリーグ（EL）に回ると、リーグ戦でも9節を終えて首位のハーツに勝ち点差「8」をつけられている。10月26日の第9節でハーツとの首位攻防戦に1-3で敗れたあと、ロジャーズ監督は辞任を申し出てクラブも受け入れた。

一方、昨季トッテナムをEL制覇に導いたポステコグルー監督は、リーグ戦の低迷もあって解任となり、今シーズンはノッティンガム・フォレストを率いたが、就任からわずか39日で解任となり、現在はフリーになっている。

そうしたなか、セルティックは2021年から23年までに2度のリーグ優勝と2度のリーグカップ優勝、スコティッシュカップ優勝を果たしたポステコグルー監督を呼び戻すのではないかと言われている。

「Bein Sports」は「ロジャーズ監督が退任したセルティックはポステコグルー監督の復帰に向けてドアを開けている」と見出しを打ち、「ロジャーズ監督の解任が発表されるやいなや、数々のタイトルをもたらしたポステコグルー監督の復帰の可能性を巡る憶測が一気に噴出した。ノッティンガム・フォレストで解任されたポステコグルー監督だが、グラスゴーでは依然としてファンの人気を博しており、チームを安定させる理想的な候補とみられている。OBや評論家も彼の攻撃的なスタイルを称賛しており、サポーターも復帰を熱烈に歓迎するだろう」と、報じている。

英衛星放送「Sky」では、クリス・サットン氏が「当然の選択肢」とポステコグルー監督が新監督候補に挙がることについて言及し、「非常に賢い任命になる」と語った。「何人かのスタッフと話をしたが、ロジャーズ監督はクラブを出たがっていた。クラブと彼の関係は崩壊していた」と自身の見解を述べている。そして、現在のチームの選手層が決して厚くないことから、立て直しが簡単ではないと言う。そのうえでポステコグルー監督について「彼は1次政権で本当に愛された。彼のサッカーはグラスゴーでハマった。今、職がない。当然の選択になると思うし、良い選択になりセルティックに多くのポジティブなものをもたらすだろう。彼らが必要としているものでもある」と、理にかなった選択だとした。

セルティック専門メディア「Celtic Bhoys」は、「ポステコグルー監督はセルティックに完璧だ。彼は成功できることを証明しており、ファンが愛すし、最も重視するサッカーのスタイルをもたらせる」と、オーストラリア人監督の再就任に太鼓判を押した。そのうえで、セルティックに呼び戻す意図があるか、ポステコグルー監督に再び就任する意思があるかを深掘りした。

そのうえで約1か月の期間で2度の解任にあったポステコグルー監督が、次は失敗ができないため、現在のセルティックの戦力では成功できるか難しいと判断する可能性を指摘。そして、「過去に大きな成功を収めた監督の復帰に、本当に適したタイミングなのか？」と疑問を投げかけている。

ポステコグルー氏以外にも、キーラン・マクケナ氏やオレ・グンナー・スールシャール氏の名前も新監督の候補に挙がっているセルティックだが、日本人4選手を抱えているスコットランドの名門は、どのような決断を下すだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）