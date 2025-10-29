「俺の母さんの味を継げ！」と激怒するマザコン夫…味の濃すぎる義母メシ地獄に読者「旦那がないわー」
ミカは義実家で出される義母の味の濃い料理が口に合わず、困っていました。しかし、お袋の味に慣れ親しんだ夫にはいくら訴えてもわかってもらえず…。
■義母の味の濃い料理にうんざり！
「コハルは胃腸が弱くてお医者さんからも注意を受けているんです」と、とっさにミカは答えましたが…
「夕食は手伝わせてください」とミカが言うと…
そして夕食に出てきたものは…
ミカは夫と付き合っていたときのことを思い返しました。
■義母に直接言おうとしたら…
内心は欲しくないと思ったミカでしたが…
そしてあっという間に年末の帰省時期になりました。
でも、このままじゃダメだ…とミカはある決意をしました。
そして年末。結局ミカは夫に逆らえず、義実家へ。
ついに義母に直接言おうとした瞬間、夫に遮られてしまったミカ。この先どんな展開が待っているのでしょうか…。
こちらは投稿者のエピソードを元に、2025年8月27日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。
■読者の体験談も続々
まず夫のダイキに対しては否定的なコメントが集中。
・旦那がないわー。ふだん妻の料理は味がしなくてまずいって思っていて、この対応なの？ 子どもの言動をみてないの？
・旦那は義母のご飯で大きくなって…今現在、妻の味付けを薄く感じないのだろうか？ それとも、妻の味付けに慣れ、美味しいと感じるのなら、義母の濃い味付けをなぜ注意しないのか？ とにかく、旦那の対応が悪すぎる…。
・まずいまずくないは別問題として「この味を継いでいけ」が意味不明。旦那、お前が勝手に継いでくれ。
・子どもの頃から味の濃い料理を食べていて病気にならないの？ 料理がどうこうより夫の態度が我慢できない。
・「俺が小さい頃から食べてたんだから平気だよ」って、小さい頃から激しょっぱ料理を食べていたから、オンチになったんとちゃうんか？
・奥さんが極端な薄味派なのか、旦那家族が濃味派なのかは、もはや関係なくて、奥さんが本当に困ってることを相談しても、聞かずに罵倒してくる旦那の人間性が問題ありだと思う。
・なんだこの夫？ 誰が作ろうがしょっぱいもんはしょっぱいんだよ。感謝するしないの話じゃないわ。こいつこそ妻と子どもの好みを否定して強要してるくせして、何様なんだか。
・だから旦那、お前が継げよ。何で自分の家の味を妻に継がせようとするんだよ。
・ばっかみたい。いい歳こいて母さんの味、母さんの味って。ウマいマズいの前に人それぞれ味の好みが違うってことがわからんのか？ こういう母さん信者は結婚すんな。
・旦那は義母のご飯で大きくなって…今現在、妻の味付けを薄く感じないのだろうか？ それとも、妻の味付けに慣れ、美味しいと感じるのなら、義母の濃い味付けをなぜ注意しないのか？ とにかく、旦那の対応が悪すぎる…。
・まずいまずくないは別問題として「この味を継いでいけ」が意味不明。旦那、お前が勝手に継いでくれ。
・子どもの頃から味の濃い料理を食べていて病気にならないの？ 料理がどうこうより夫の態度が我慢できない。
・「俺が小さい頃から食べてたんだから平気だよ」って、小さい頃から激しょっぱ料理を食べていたから、オンチになったんとちゃうんか？
・奥さんが極端な薄味派なのか、旦那家族が濃味派なのかは、もはや関係なくて、奥さんが本当に困ってることを相談しても、聞かずに罵倒してくる旦那の人間性が問題ありだと思う。
・なんだこの夫？ 誰が作ろうがしょっぱいもんはしょっぱいんだよ。感謝するしないの話じゃないわ。こいつこそ妻と子どもの好みを否定して強要してるくせして、何様なんだか。
・だから旦那、お前が継げよ。何で自分の家の味を妻に継がせようとするんだよ。
・ばっかみたい。いい歳こいて母さんの味、母さんの味って。ウマいマズいの前に人それぞれ味の好みが違うってことがわからんのか？ こういう母さん信者は結婚すんな。
また、ミカに対しては「義母にはっきり言うべき」との声が多数。
・義母の味付けが合わないなら、無理して義実家を訪ねることはないんじゃない？ 味の濃い料理で育てられた夫の身体はボロボロだろうし、無理して不健康そうな食事も摂る必要ないよ。
・ほんとに子どもの食事に気を使わないといけないのであれば、義母に気を使う必要は無くて。ちゃんと言うべき。
・濁さないではっきり「味が濃すぎて食べられません」って言えばいいのに。
・ここまで酷い料理を出されるなら「料理するのも大変だから外食しましょう」って言えば、角が立たなくて良いのでは?
・なぜはっきりと「口に合わない」と言えないのか？ それにわざわざご飯まで家で食べることないと思う。夫とはしっかり話し合って、どうしてもわかってもらえないなら離婚も視野に入れるべき。子どもがかわいそうです。
・普通に「夫やお義母さんにとっては普通の味なのかもしれませんが、私にはちょっと味が濃いです」って言えばいいのに。相手はエスパーじゃないんだから、言葉にして言わないと伝わらないよ。
・この旦那、話にならないから奥さん、子どもを連れて自分の両親に連絡して、しばらく実家に帰ったら？ きっと、ご両親なら助け舟出してくれるはず。なんなら離婚覚悟でもいい。
・「義母メシであなたが育ったように、私も自分で作った食事で子どもを育てる権利がある」って言ってみたら？ まあ塩分計測器と糖分計測器買っていかに濃いか測ってみせるしかないね。
・ほんとに子どもの食事に気を使わないといけないのであれば、義母に気を使う必要は無くて。ちゃんと言うべき。
・濁さないではっきり「味が濃すぎて食べられません」って言えばいいのに。
・ここまで酷い料理を出されるなら「料理するのも大変だから外食しましょう」って言えば、角が立たなくて良いのでは?
・なぜはっきりと「口に合わない」と言えないのか？ それにわざわざご飯まで家で食べることないと思う。夫とはしっかり話し合って、どうしてもわかってもらえないなら離婚も視野に入れるべき。子どもがかわいそうです。
・普通に「夫やお義母さんにとっては普通の味なのかもしれませんが、私にはちょっと味が濃いです」って言えばいいのに。相手はエスパーじゃないんだから、言葉にして言わないと伝わらないよ。
・この旦那、話にならないから奥さん、子どもを連れて自分の両親に連絡して、しばらく実家に帰ったら？ きっと、ご両親なら助け舟出してくれるはず。なんなら離婚覚悟でもいい。
・「義母メシであなたが育ったように、私も自分で作った食事で子どもを育てる権利がある」って言ってみたら？ まあ塩分計測器と糖分計測器買っていかに濃いか測ってみせるしかないね。
今回のケースに似た読者の体験談も紹介します。
・実父は一家心中寸前までいった貧乏な家で育ったので、ウチは濃い味だらけでした。白米に濃い味のおかずで腹一杯になるようにしていた名残だったらしい。今は私が週一で作り置きを用意するので薄味が好みになっているけど、たまに濃い味が食べたくなると言われた…ソースに浸かったコロッケとかね。
・うちは義父が作る料理の味が濃い。しかし自称「子どもに合わせた薄味」煮魚は「味が薄いかもしれないけど」めちゃめちゃ濃い。焼きそばは「3食分だけど粉ソースを2袋だけ入れた」野菜を炒めた時点で香味ペーストで味付けするためしょっぱい。4歳の息子が「しょっぱい」と言って残そうとすると夫が「せっかくじいちゃんが作ってくれたのに」と言って不機嫌になる。そしてうちも大量におかずを持たされる。言えないが私が「しょっぱい」と言ったら夫は激怒するんだろうな…。
・私の家は甘い玉子焼きが普通だったんだけど、小学生の時に同級生の女の子がその玉子焼きを食べて「うわ〜、この玉子焼きマッズ！ ○○のお母さん、料理下手過ぎ〜！」と大騒ぎしたのがすごくショックだった。その後も遠足や運動会の時に「マズいお弁当でかわいそう〜」と言われた。
・父も母も弟も濃い味が好きで、私ひとりだけいつまで経っても慣れず、薄味派。母の料理の中でも最悪なのが、食欲が失せるほど真っ黒な醤油系の煮魚。この話の煮魚と同じレベル。味を受け入れた人は「これがウチの味」と刷り込まれてるから、外では普通に見えて、実家でご馳走になって味音痴が発覚することも。その味も量も変わることはない。それでも結婚するなら、上手くスルーできなかった時には諦める覚悟をするべきだと思う。
・ウチと全く同じ！ 何度も話をしたけどわかってもらえなかったから、私は喧嘩になっても旦那がキレても断固拒否して、義実家で食事しないようにした。
・この話の義母のように凄まじい味付けの料理ではなかったが、我が義母はやたら砂糖、味醂を使った甘い味付けで嫁の私に「この家の味を覚える」ようしつこく言われたが、絶対覚えてやるかと心に決めた。
・うちの義母の料理もこんな感じ。醤油や砂糖の消費が半端ないのよ。おかげで義父が高血圧で腎臓悪くしているのに、本人は料理の腕に自信満々なんだよね。どんどん食べてって言われるのがストレス。
・うちは義父が作る料理の味が濃い。しかし自称「子どもに合わせた薄味」煮魚は「味が薄いかもしれないけど」めちゃめちゃ濃い。焼きそばは「3食分だけど粉ソースを2袋だけ入れた」野菜を炒めた時点で香味ペーストで味付けするためしょっぱい。4歳の息子が「しょっぱい」と言って残そうとすると夫が「せっかくじいちゃんが作ってくれたのに」と言って不機嫌になる。そしてうちも大量におかずを持たされる。言えないが私が「しょっぱい」と言ったら夫は激怒するんだろうな…。
・私の家は甘い玉子焼きが普通だったんだけど、小学生の時に同級生の女の子がその玉子焼きを食べて「うわ〜、この玉子焼きマッズ！ ○○のお母さん、料理下手過ぎ〜！」と大騒ぎしたのがすごくショックだった。その後も遠足や運動会の時に「マズいお弁当でかわいそう〜」と言われた。
・父も母も弟も濃い味が好きで、私ひとりだけいつまで経っても慣れず、薄味派。母の料理の中でも最悪なのが、食欲が失せるほど真っ黒な醤油系の煮魚。この話の煮魚と同じレベル。味を受け入れた人は「これがウチの味」と刷り込まれてるから、外では普通に見えて、実家でご馳走になって味音痴が発覚することも。その味も量も変わることはない。それでも結婚するなら、上手くスルーできなかった時には諦める覚悟をするべきだと思う。
・ウチと全く同じ！ 何度も話をしたけどわかってもらえなかったから、私は喧嘩になっても旦那がキレても断固拒否して、義実家で食事しないようにした。
・この話の義母のように凄まじい味付けの料理ではなかったが、我が義母はやたら砂糖、味醂を使った甘い味付けで嫁の私に「この家の味を覚える」ようしつこく言われたが、絶対覚えてやるかと心に決めた。
・うちの義母の料理もこんな感じ。醤油や砂糖の消費が半端ないのよ。おかげで義父が高血圧で腎臓悪くしているのに、本人は料理の腕に自信満々なんだよね。どんどん食べてって言われるのがストレス。
読者のコメントも多かったように、義母より夫が問題ですね。子どものことも考えるとまずは夫にわかってもらうには、並々ならぬ覚悟が必要そうです。さてどうやって解決するのでしょうか？
漫画「義母のメシがまずい」
(田辺香)