第2子出産後「何も元に戻らなかった」、ジェニファー・ローレンスが“豊胸手術”へ

ジェニファー・ローレンス（35歳）が、第2子出産後の体の変化を受けて、豊胸手術を予定していることを明かした。映画「ハンガー・ゲーム」シリーズなどで知られるジェニファーは、夫クック・マロニーとの間に2人の子どもをもうけており、今年初めに第2子を出産後「何も元に戻らなかった」と感じているという。



米誌ニューヨーカーのインタビューで、ジェニファーは11月に手術を受ける予定だと言い、「1人目のときはほぼ元に戻ったけれど、2人目の後は何も元に戻らなかった」と明かした。春には新作映画でヌードシーンがある役を演じる予定であり、女優としての仕事も手術を決断する一因になっているという。



「もし女優じゃなかったら、今ほど急いで予約を入れていなかったかもしれないわね。でも、たぶんそれでも受けていたと思う」



またジェニファーは、美容施術についても率直に語り、顔にフィラー注射はしていないが、ボトックスは受けていると明かした。さらに「新しいタイプのフェイスリフトは受けた？」という質問には、「いいえ。でも信じて、絶対やるわ！」と笑い交じりに答えている。