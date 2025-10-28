ÌîÅÄÂåÉ½¤Î¡È¥ä¥¸¡ÉÃí°Õ¤ËÎ©·û¡¦¸µµÄ°÷¤¬³ú¤ß¤Ä¤¯¤â¡Ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¡È¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ¡È¤Î¥ï¥±
24Æü¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¡¢½¢Ç¤¸å½é¤È¤Ê¤ë½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢±éÀâ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤ËÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡È¥ä¥¸¡É¤ËÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë¡ÈÀ¼¤Î¼çÃµ¤·¡É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®À¾ÍÎÇ·»²±¡µÄ°÷¡Ê53¡Ë¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¡Ô¥ä¥¸¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎµÄ²ñ³èÆ°¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎµÄ°÷¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÁûÆ°¤¬³ÈÂç¡£
25Æü¤Ë¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡Ê68¡Ë¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¥ä¥¸¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÈÎéÀá¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¡É¤ÈÃí°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤Î¥ä¥¸¤ò¿ä¾©¤·¤Ê¤¤»ØÆ³¤ËÂÐ¤·¡¢¿ÈÆâ¤«¤é°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤ëÀ¼¤¬¡£27Æü¤Ë¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÀÐÀîÂç²æÁ°»²±¡µÄ°÷¡Ê51¡Ë¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ô¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Í¡¡Íý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¡£¡£¡Õ¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ä¥¸¤òÍÊ¸î¤·¤¿¡£
¡ÔËÜ²ñµÄ¡¢Í½»»°Ñ°÷²ñ¡¢°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¡¢±¡Æâ¤Ç¤Î¥ä¥¸¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÌäÂêÅÀ¤ò¼¨¤¹¾å¤ÇÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊóÆ»¤Ç¤â¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¥ä¥¸¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¥ä¥¸¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤Ç¤â¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÂåÉ½¤¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤ÎÌò³ä¤òÊü´þ¤·¤Æ¤ë¤È¤·¤«¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¡Õ
¡ÖÀÐÀî»á¤Ï¡Ô¹ñ²ñ¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£Î©·û¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÊý¸þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©Î©·û»Ù»ý¼Ô¤â¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢È¯¸À¤¬ÂåÉ½¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¡£¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¥ä¥¸¤òÍÊ¸î¤·¤¿¡Éº£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤ÎÊý¿Ë¤Ë°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤ë°ÕÌ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢X¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÐÀî»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤òÊÄº¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¼«Ê¬¤Ï¥ä¥¸¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¹ñÌ±¤«¤é¤Î¥ä¥¸¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
X¾å¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ô¼«Ê¬¤ÏÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤ê¥ä¥¸¤é¤ì¤ë¤Î·ù¤Ç¥ê¥×ÊÄ¤¸¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤À¤Ã¤¿¤é¥ê¥×ÊÄ¤¸¤Ê¤¤¤ÇÈãÈ½¤â¥ä¥¸¤âÁ´Éô¼õ¤±Æþ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Õ
¡Ô¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ÎÃí¼áÍ×¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤è¤ê¡¢¼«¤é¥³¥á¥ó¥ÈÍó³«Êü¤·¤Æ¹ñÌ±¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤µ¤¤¤è¡£¡Õ
¡Ô¥ä¥¸¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥×¤òÊÄ¤¸¤Æ¤ë¤ÎÌÌÇò¤¤¡£¡¡¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤ë¤Î¤´¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Õ
¡Ô¤ªÁ°¥³¥áÍóÊÄº¿¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡Õ
¡Ô¼«Ê¬¤Ï¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Î¾ì¤Ç¤µ¤¨¥ä¥¸¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¸øÅª¤Ê¹ñ²ñ¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤ä¤¸¤é¤»¤í¤È¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÅÔ¹ç¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©w¡Õ
¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¥ä¥¸¤ê¤¿¤¤Î©·û¡¦¸µµÄ°÷¡¢¥ä¥¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ª·ù¤¤¤Î¤è¤¦¤À¡½¡½¡£