気象予報士・松浦悠真が警告「平年比2度高い日続出」全国的な高温の背景とは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
【早期天候情報】11月上旬は全国的にかなりの高温に 平年を2℃以上上回る――人気気象YouTuberで気象予報士の松浦悠真さんが、自身のYouTubeチャンネル『マニアック天気』で最新の早期天候情報について解説した。松浦さんは、「10月27日に発表された高温に関する早期天候情報が久しぶりに日本全国で発表されました」と強調。全国的に例年よりも暖かくなるこの現象の要因や、具体的な地域ごとの気温の動向について詳しく語った。
今回の高温は、北海道から沖縄まで全域が対象。時期は主に「11月4日前後からかなりの高温の予想となっており、平年比で2.2～2.7℃ほど高くなる見込み」と松浦さん。背景には偏西風や亜熱帯ジェット気流の北への蛇行があり、「日本付近では暖かい空気が入りやすい」と気象図を用いて分かりやすく解説した。
地域ごとの予想では「沖縄や奄美では28～29度、場合によっては30度近い気温となり、九州南部の鹿児島でも25度の夏日が続く」と松浦さん。また「福岡や大阪、名古屋、東京など西日本～東日本エリアでも、日中は平年より1～2度高く、過ごしやすい陽気が想定されます」と述べた。さらに北日本でも顕著な高温となる見通しで、「札幌などでは11月なのに15度の春日和になる日もあり、気温アップダウンが激しいのが特徴」と注意を呼びかけた。
動画の締めくくりでは「暖かい日が多くなる一方で、農作物への管理などには注意が必要。日照時間の短さもあって、様々な影響が考えられます」とコメント。「よりマニアックな情報を知りたい方はチャンネル登録を。メンバー限定のマニアック解説にも注目してください」と、引き続き視聴を呼びかけていた。
今回の高温は、北海道から沖縄まで全域が対象。時期は主に「11月4日前後からかなりの高温の予想となっており、平年比で2.2～2.7℃ほど高くなる見込み」と松浦さん。背景には偏西風や亜熱帯ジェット気流の北への蛇行があり、「日本付近では暖かい空気が入りやすい」と気象図を用いて分かりやすく解説した。
地域ごとの予想では「沖縄や奄美では28～29度、場合によっては30度近い気温となり、九州南部の鹿児島でも25度の夏日が続く」と松浦さん。また「福岡や大阪、名古屋、東京など西日本～東日本エリアでも、日中は平年より1～2度高く、過ごしやすい陽気が想定されます」と述べた。さらに北日本でも顕著な高温となる見通しで、「札幌などでは11月なのに15度の春日和になる日もあり、気温アップダウンが激しいのが特徴」と注意を呼びかけた。
動画の締めくくりでは「暖かい日が多くなる一方で、農作物への管理などには注意が必要。日照時間の短さもあって、様々な影響が考えられます」とコメント。「よりマニアックな情報を知りたい方はチャンネル登録を。メンバー限定のマニアック解説にも注目してください」と、引き続き視聴を呼びかけていた。
YouTubeの動画内容
関連記事
松浦悠真、週後半の「大荒れ・警報級の暴風と大雨」に警鐘！「最新情報のチェックを」
気象予報士が解説「低気圧発達で暴風＆大雪 警報級リスクに備えよ」
松浦悠真氏「週明けは北海道中心に暴風も」 大雨・雪・荒天の警戒呼びかけ
チャンネル情報
マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。