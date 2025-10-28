流通・小売業大手のセブン＆アイ・ホールディングスとイオンの決算が好対照を見せている。2025年8月中間決算だ（25年3〜8月、10月9日発表）。

コンビニ誕生50年超で国内は飽和状態…IT駆使した「激安小型スーパー」がこれからの脅威に

セブン＆アイは、本業で得た収入（売上高）にあたる営業収益が5兆6166億円と前年同期比6.9％減少した。減収の大きな要因は、決算の約75％を占める海外コンビニエンスストアの営業収益が同8.5％減（4兆2211億円）と大幅減少したこと。米国のコンビニは約8割がガソリンスタンド併設型で、ガソリンが売り上げの大半を占める。ガソリン販売価格の下落が収益減少に大きく響いた。

国内コンビニ事業も苦戦を強いられた。売上高、営業収益はほぼ前年並みだが、本業の儲けを示す営業利益は1217億円と同4.6％減少、国内外ともコンビニ事業の苦戦が目立った。

一方、イオンが10月14日に発表した25年8月中間決算は、売上高5兆1899億円と前年同期比で3.8％増、営業利益は1181億円と19.8％増加、いずれも同期間で過去最高を記録した。物価の高騰が続くなか、グループのプライベートブランド「トップバリュ」の売上高が同期比11.7％増（5907億円）と過去最高を売り上げた。なかでも割安感のある「ベストプライス」は、同13.9％増と、消費者の節約志向の高まりに応える低価格戦略が成功したといえる。

セブン＆アイとイオンの決算を見て流通経済アナリストの渡辺広明氏が言う。

「セブンのコンビニ事業は既存店の売り上げを前年比2.5％伸ばす目標を掲げていましたが、25年上期の前年比では0.8％増と目標未達。客数が0.5％減と客離れが継続しているのが苦戦の原因」

「イオンは『トップバリュ』の節約志向がニーズに合致し消費者を掴み成功しました。一方、セブンは革新的なヒット商品を出せなかった商品力の差と、売れ筋のプライスダウンなど価格戦略の失敗が客足を遠のかせたといえるでしょう」

セブン＆アイは7月、カナダのコンビニ大手アリマンタシォン・クシュタールからの買収提案を拒否した。しかし、この買収案撤回からセブンの株価は急落し、8月に時価総額でイオンに逆転されている。売上高、営業利益とも業績面ではイオンはセブンに劣るが、イオンが展開する小型・都市型スーパーマーケット「まいばすけっと」が急成長している。

セブン＆アイHDのスティーブン・デイカス社長は30年度に営業利益を24年度比26％増の3.4兆円に、北米事業を1300店舗、国内で1000店舗を増やすという。世界一のコンビニ企業の今後の戦略が注目される。

（ジャーナリスト・木野活明）