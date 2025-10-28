レッドブル陣営の来季構想発表の“延期”は何を意味するのか　英識者たちは角田裕毅に辛辣意見「もう実力は十分に分かってる」

来季の去就が注目されている角田(C)Getty Images

世間の耳目を集めるであろう“答え”は、先延ばしになった。

現地時間10月26日に首都メキシコシティのルマノス・ロドリゲス・サーキットで行われたF1の今季第20戦となるメキシコGP決勝後、レッドブルのヘルムート・マルコ博士は、「チーム内で議論した結果」として、来季のドライバー人選の公表を早くとも今年12月1日（現地時間）のカタールGPに持ち越す意向を明らかにした。これによって今季限りで契約満了となる角田裕毅にアピール時間が与えられる形となった。

【動画】故意か、不可抗力か ローソンと角田の衝突寸前の走行シーンを見る

8月のサマーブレイク中に去就に関してチームと協議を重ねていた角田は、早々に後半戦の内容と結果で判断する方針で合意。自身が「目標」として掲げた残留を果たすためのアピールを続けていた。

ピットインの際に生じた陣営の“ミス”によって、12秒のタイムロスが響いたメキシコGPは11位でフィニッシュ。不完全燃焼に終わった感は否めないが、それでも首脳陣が“Xデー”を先延ばしにしたのは、角田の貢献がそれだけチーム内で声価を高めている要因とも言えよう。

もっとも、来季構想の明確化を先延ばしても「無意味」という見方を崩さない識者もいる。Wシリーズで3度の王者に輝いたジェイミー・チャドウィックは、英衛星放送『Sky Sports』のポッドキャスト番組「F1 Show」において、角田がレッドブルの求める基準に対して「明らかに足りていない」と辛辣意見を展開。そして、相棒である“偉才”マックス・フェルスタッペンとの差を強調するように語り続けた。

「もう決まったようなものだと思う。ユウキがこれまでに結果を出せていないのは明らかだしね。たしかに彼はF1で十分な経験を積んでいるし、間違いなく有能なF1ドライバーだと思う。じゃあ、マックス・フェルスタッペンのような相手に対して表彰台を勝ち取れるか？ 答えはノーだよね？ そういう選手がレッドブルというチームに必要か？ それもノーだ」