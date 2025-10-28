広瀬すず「今年から私は山派から海派に」マリンスポーツ思い切り楽しみたい
女優の広瀬すず（27歳）が、新アンバサダーに起用された衣料用柔軟仕上げ剤「ソフラン アロマリッチ」の5つの香りを“旅”で表現。10月28日、新キービジュアルおよび、香調別コンセプトムービーを公開した。それに伴いインタビューに答え、“旅”について語った。
5つの香りと共に旅をする「Aroma Trip」をテーマにした今回のコンセプトムービー。撮影後のインタビューでは、ムービーのテーマにちなみ、「広瀬さんはどこへ旅をし、旅先で何をしたいですか？」と質問を受ける。
これに広瀬は「今までプライベートでは、あまり旅に出ることがなかったのですが、今年から旅を覚えました。普段人と接する時間も多いので、今日こそは家にいたいなって思ってしまうことが多くて、アクティブに外に出ることがあまりなかったのですが、今年から何回か旅行に行って、毎回のんびりと過ごしながら、たまに海に入る旅行を楽しんでいます」とコメント。
そして「食事も楽しみたいと気合いは入れているのですが、それを忘れてしまう程に遊んで、非現実的な時間を過ごすことが多いです」と語る。
ただ「最近は旅行に慣れてきたからこそ、自分でドライブしながら少し時間をかけて遠くに行きたいです。温泉だったり、山の中にある宿に行ってデトックスしたいなって思っています」と語った。
また、「特におもいきり楽しみたい時はどんな『trip（旅）』がしたいですか？」との質問には「おもいきり楽しみたい時は、やはり海ですね！」と回答。「今年から私は山派から海派に変わったので。それくらい楽しかったです。マリンスポーツなどをおもいきり楽しみたいですね」と語る。
さらに「旅行に行く際に、必ず持っていくもの」と聞かれると、「サプリを持っていきます。昔から健康を気にしていて、旅先で食べたいからこそ、少しでもバランスが摂れるようにいろんなサプリを持って行きます。酵素とかビタミンとか乳酸菌とか、そういうサプリをバランス良く摂るようにしています」と語った。
5つの香りと共に旅をする「Aroma Trip」をテーマにした今回のコンセプトムービー。撮影後のインタビューでは、ムービーのテーマにちなみ、「広瀬さんはどこへ旅をし、旅先で何をしたいですか？」と質問を受ける。
そして「食事も楽しみたいと気合いは入れているのですが、それを忘れてしまう程に遊んで、非現実的な時間を過ごすことが多いです」と語る。
ただ「最近は旅行に慣れてきたからこそ、自分でドライブしながら少し時間をかけて遠くに行きたいです。温泉だったり、山の中にある宿に行ってデトックスしたいなって思っています」と語った。
また、「特におもいきり楽しみたい時はどんな『trip（旅）』がしたいですか？」との質問には「おもいきり楽しみたい時は、やはり海ですね！」と回答。「今年から私は山派から海派に変わったので。それくらい楽しかったです。マリンスポーツなどをおもいきり楽しみたいですね」と語る。
さらに「旅行に行く際に、必ず持っていくもの」と聞かれると、「サプリを持っていきます。昔から健康を気にしていて、旅先で食べたいからこそ、少しでもバランスが摂れるようにいろんなサプリを持って行きます。酵素とかビタミンとか乳酸菌とか、そういうサプリをバランス良く摂るようにしています」と語った。