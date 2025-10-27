とろサーモン 久保田「本当はオンラインカジノやってたんだろ？」との追求に…！？：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜1時50分）10月25日（土）放送は、「マジギライ1/5 とろサーモン・久保田vs毒舌美女」。嫌われ界のラストエンペラー久保田かずのぶ（とろサーモン）のことが嫌いな人は!?毒舌美女と芸人仲間からの容赦ない口撃に、久保田が反撃！
【動画】とろサーモン 久保田「本当はオンラインカジノやってたんだろ？」との追求に…！？
「嫌われ界のラストエンペラーがついに降臨！口も悪いが見た目も悪い、恨み・妬み・嫉み・僻み、負の感情ならなんでも食べる、嫌われリアルドブネズミ、なぜこいつがテレビに出られるんだ？ 地上波に出られる人と出られない人の境界線芸人」
「マジギライ1/5」お馴染みの言われ放題の口上に、久保田は「言い過ぎだろ！アメリカの裁判で1億取れるぞ」と詰め寄りながら登場。「ドブネズミ！」の掛け声には「写真には写らない美しさもあるんだよ」と瞬時に返す。
今回のマジギライ候補はこちら！モデル、アイドルに加え、芸人のちょんまげラーメン・きむ、NON STYLE井上裕介ら5人の中で、本当に久保田のことが嫌いなのは誰なのか！？
まずはモデル・ひなたまるが、久保田の気になる頭頂部に触れ「これが芸人の中で一番面白くないハゲです」とイジる。間髪入れず久保田は「じゃあ面白いハゲを教えてください」と反撃。上手く返せずにいいるひなたに、久保田は…
「語彙力がおにぎりの具しかねぇ！帰れ！」と強烈パンチ。「ハゲを活かしてない」というひなたの攻撃を、久保田は「だってハゲでやってないもん。言葉でやってるんだもん」「ストレスとか憎しみとか耐えた労働者の勲章だよ」と全て打ち返す。
両者一歩も譲らず激しいディスリ合いに！
アイドル・相羽まあやは、いきなり「本当はオンラインカジノやってたんだろ？」とぶっこむ。
ようやく疑いが晴れたのに嫌なところをつかれた久保田は、「全部言いたいけど、他のやつもいるから言えねーんだよ!!」と苦しい胸の内を。
それでも相羽は、“その顔で悪いことをやってないわけがない”と決め込み、「お前、脱税してんだろ？」と追及。久保田は完全否定し、「103歳まで家のローンがあるんだよ！」と45歳芸人の魂の叫び。これには一同爆笑！
さらに、相羽が「クスリやってるよな？」と詰め寄ると、久保田は観念したように「やってるよ」と認める。
一同ざわめく中、「漢方ですわ」と久保田。絶妙にボケも挟み込んでくる久保田に、候補者は歯が立たない！？
そこで芸人登場。久保田とは師弟のような関係の後輩きむは、さぞかしディープな悪口を出してくれるかと思いきや、「お前ダサいんだよ！」「ボウリングの球のスピードでマウント取ってくんなよ」「テキーラちびちび飲むな」と弱すぎるエピソードを連発。久保田の方が困ってしまう。
コントのような掛け合いを繰り返した末に、締めは「今日はこれくらいにしといてやるよ」と吉本新喜劇のオチを。
井上は、同期だけが知る久保田の本性を暴露！？「いいヤツ」「嫌いなところない」という井上は「無理して悪ぶるのやめよ」と、久保田のプライベートでのかわいいエピソードを明かす。企画潰しとも思える井上の発言への久保田の叫びとは！？まさかの感動企画に！？最後は「マジギライ」史上初の衝撃的な結末が！「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
