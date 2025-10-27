　10月第4週の上昇率ランキングのトップはレバレッジを効かせた運用（概ね2倍）をする「レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド」となりました。2位と3位はカレラアセットマネジメントが運用する国内小型株ファンドとなっています。

　下落ランキング3ファンド中、2ファンドが金投資関連ファンドとなりました。10月第3週に大幅上昇した金価格が第4週に反落した形です。2位の「三菱ＵＦＪ日本株グロースオープン（ステージ２１）」の主な下落要因は分配金の支払いによるものであり、期中に2700円を分配しています。


○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　+8.36％　レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド
運用会社:大和アセットマネジメント

2位　+8.03％　カレラ日本小型株式ファンド
運用会社:カレラアセットマネジメント

3位　+8.00％　ニュー・ニッチ日本小型株ファンド
運用会社:カレラアセットマネジメント



○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　-17.50％　三菱ＵＦＪ純金ファンド（ファインゴールド）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント

2位　-13.51％　三菱ＵＦＪ日本株グロースオープン（ステージ２１）
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント

3位　-11.74％　ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンＡコース
運用会社:ブラックロック・ジャパン

株探ニュース